Krajská knižnica je vo Zvolene do 24. januára pre verejnosť zatvorená

Zvolen 11. januára (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene je do 24. januára pre verejnosť zatvorená. Čitateľov a návštevníkov o tom informuje oficiálna webstránka knižnice. Podľa plánov mala byť mimo prevádzky do 10. januára, dátum sa však predlžuje pre šírenie nového koronavírusu.



Na vrátenie kníh môžu ľudia využiť bibliobox pred budovou knižnice. „Vrátené knihy do biblioboxu sú v 24-hodinovej karanténe. Z čitateľského konta budú odpísané tretí deň po vrátení," uvádza knižnica s tým, že do 24. januára tak zastavuje vytváranie upomienok.



Ako tiež pripomína, záujemcovia si môžu požičať e-knihy v online katalógu. Pre nový koronavírus v knižnici už dlhší čas neorganizujú kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia. Ľudia však môžu aktivity tohto zariadenia sledovať prostredníctvom sociálnych sietí.



Krajská knižnica sídli v historickej budove bývalého Remeselníckeho domu z roku 1928 vo Zvolene. Budova je dvojpodlažná a knižnica zaberá plochu 1192 štvorcových metrov. Pre používateľov je k dispozícii 984 štvorcových metrov a 162.603 knižničných jednotiek. Zriaďovateľom knižnice je Banskobystrický samosprávny kraj.