Knižnica vo Zvolene mala vlani 66.850 evidovaných návštevníkov

Zvolen 5. marca (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene mala vlani 66.850 evidovaných návštevníkov a získala 3722 knižných jednotiek. TASR o tom informovala jej riaditeľka Milota Torňošová s tým, že tak splnili zriaďovateľom určené merateľné ukazovatele činnosti.



Dodala, že počet registrovaných používateľov knižnice bol 6576, v pláne však bolo 7000 a tento merateľný ukazovateľ bol takmer splnený. "Napriek intenzívnej práce s čitateľmi, kolektívmi žiakov a návštevníkmi sa tento ukazovateľ nepodarilo splniť," objasnila. Podľa KKĽŠ niektorí prestali chodiť pre presun najvyužívanejšieho fondu beletrie na prvé poschodie a do skladov. "Bol obmedzený voľný výber literatúry, čo verejnosti nevyhovovalo," pripomína. Oproti roku 2023 však stúpol počet registrovaných ľudí o 1353.



V knižnici vlani organizovali 651 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, z toho bolo 104 pre dospelých a 547 pre deti. Z celkového prírastku knižničných jednotiek získali 2878 kúpou a 844 darom. K 31. decembru minulého roka tvorilo fond 170.820 knižničných jednotiek. Evidovali 161 titulov dochádzajúcich novín a časopisov.



V predchádzajúcom roku bolo v KKĽŠ 272.884 výpožičiek. "V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet vzrástol o 53.985, a to aj vďaka zvýšenému počtu prezenčných výpožičiek," zdôrazňuje. Ľudia si zobrali i 2427 elektronických kníh a 508 audiokníh. Používateľom, ktorí nerešpektovali lehotu na požičanie, poslali 3924 upomienok. V hodnotenom období uhradilo poplatok 1526 prvýkrát registrovaných ľudí. Z celkového počtu zaregistrovaných bolo 3620 detí do 15 rokov. Vlani mala inštitúcia 32 zamestnancov, z toho 23 zabezpečovalo kvalifikované knihovnícke odborné činnosti.



Knižnica zhrnula, že rok 2024 bol pre ňu oproti roku 2023 priaznivejší. A to napriek tomu, že služby boli do novembra minulého roka obmedzené pre zatvorené prízemie. Zrekonštruované oddelenia krásnej literatúry pre dospelých a literatúry pre deti a mládež na prízemí budovy prezentovali 22. novembra. Vznikli tak nové priestory na podujatia, čítanie a trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Zriaďovateľom knižnice je Banskobystrický samosprávny kraj.