Kto príde cez víkend na Zvolenský zámok bez auta, zaplatí polovicu

Zvolen 14. septembra (TASR) - Polovičné vstupné zaplatia počas nadchádzajúceho víkendu (16. a 17. 9.) návštevníci SNG na Zvolenskom zámku, ktorí prídu pešo, na bicykli, kolobežke či vlakom alebo autobusom. Galéria sa tak zapája do výzvy Nechajte auto doma, ktorá sa koná v rámci Európskeho týždňa mobility.



Ako informuje SNG, v septembri môžu návštevníci zámku opäť spoznávať aj históriu a príbehy tejto dominantnej stavby. Špeciálne sprevádzanie zámkom sa bude konať na nádvorí a v interiéri zámku v sobotu 23. septembra o 10.00 h. Návštevníkov čaká niekoľko tvorivých úloh a pohybových aktivít. "Hravou formou sa zoznámia s výchovou kráľových rytierov a kráľovniných dvorných dám a dozvedia sa, aké boli rytierske cnosti. Vyskúšať si môžu aj niektoré zo slobodných umení, ktoré museli v minulosti ovládať synovia aj dcéry bohatých šľachticov," približuje SNG.



V piatok 29. septembra o 18.00 h sa v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene uskutoční podujatie SNG s názvom Príbehy spravodlivých. "Návštevníci zažijú mimoriadne silné, ľudské a nezabudnuteľné stretnutie s pani Denisou Nikodémovou, ktorá vďaka rodine Pellerovej zo Spišskej Novej Vsi prežila holokaust. Jej životným príbehom prevedie novinárka a autorka projektu Príbehy spravodlivých Dagmar Mozolová, ktorá už desať rokov prináša vo vysielaní Rádia Slovensko príbehy statočných Slovákov, ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili prenasledovaných ľudí židovského pôvodu," informuje galéria. Rozprávanie doplnia piesne Katky Koščovej v klavírnom sprievode Daniela Špinera a projekcia filmu Mamička.



V závere mesiaca (30. 9.) sa SNG vráti k tradičnej sobotnej bašte na zámku. Bude o rodine Dominika Skuteckého. "Spolu sa ponoríme do detských zážitkov maliarovho vnuka Petra Karvaša. Vo svojej knihe V hniezde spomína na objav ateliéru svojho deda, na hry plné fantázie v rodinnej vile i na svoj útek do sveta, ktorý skončil na železničnej stanici vo Zvolene," opisuje podujatie SNG.