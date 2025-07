Kúpalisko Neresnica vo Zvolene je v zlom technickom stave

Zvolen 1. júla (TASR) - Kúpalisko Neresnica vo Zvolene je vo veľmi zlom technickom stave a na komplexnú obnovu jeho prevádzky by bolo treba 3,4 milióna eur. Mestskí poslanci na júnovom rokovaní zastupiteľstva schválili majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v areáli. Iba časť z nich je v súčasnosti v majetku Zvolena.



Zároveň parlament zobral na vedomie správu o situácii v areáli. Priestor na letný relax vybudovali v rokoch 1948 - 1950. Primátor Vladimír Maňka dodal, že podľa celkovej analýzy to s Neresnicou nebude jednoduché. „Opraviť, vymeniť, rekonštruovať či nanovo postaviť by bolo potrebné všetko,“ objasnil.



Naposledy sa rekreanti kúpali na Neresnici v roku 2017. „Osem rokov areál chátral. A predtým aj desaťročia, pretože vždy robili iba nevyhnutné opravy, rozsiahlejšia rekonštrukcia nebola,“ zhodnotil s tým, že búracie a sanačné práce si vyžadujú takmer polmiliónovú investíciu. V prípade plaveckého bazéna by to bolo viac ako 1,2 milióna eur.



Zabezpečené nie sú ani parkovacie miesta pred kúpaliskom. „Bez ich vybudovania nám dnes rekonštrukciu nikto nepovolí. Odhad nákladov na ich výstavbu sa pohybuje okolo 230.000 eur. Nehovoriac o tom, že pozemky sú súkromné,“ pokračuje primátor. Spresnil, že na medzinárodnej ceste prvej triedy by bolo treba vybudovať odbočovací pruh vľavo. Odhad investície je podľa neho 600.000 eur, v ktorej však je započítaná nutnosť výkupu pozemkov.



Na vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd by bolo treba takmer 120.000 eur. „Vybudovanie vodovodu, prakticky úplne nových elektrických rozvodov, novej lávky cez potok, oplotenia, osvetlenia a ďalšie práce sa počítajú na ďalšie státisíce,“ reagoval.



Do diskusie sa počas rokovania o tomto bode zapojili viacerí poslanci. Igor Šufliarsky povedal, že nevidí žiadnu výhodu kúpaliska Neresnica. Podľa neho by prevádzka bola nerentabilná a mesto by na nej prerobilo. „Mrzí ma, že sa dva roky nerokovalo o majetkovom vysporiadaní, o ktorom sme vedeli. Škoda, že sa to doteraz neurobilo,“ pripojil sa Ján Beljak. Poslanec Jaroslav Stehlík doplnil, že z areálu už asi kúpalisko nikdy nebude a treba si to povedať na rovinu.



Maňka pripomenul, že mesto sa zaoberá obnovou plavárne. „V lete bude možné otvoriť presklené steny okolo plaveckého bazéna a bude fungovať ako kúpalisko,“ uviedol s tým, že návštevníci budú môcť využiť vonkajšie zelené plochy na oddych. Pripustil, že otázku o ďalšej budúcnosti Neresnice bude vedieť samospráva riešiť až vtedy, keď spustí novú plaváreň.