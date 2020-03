Lekáreň vo zvolenskej nemocnici vykonáva dezinfekciu dvakrát denne

Zvolen 30. marca (TASR) - Opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu prijali v týchto dňoch aj lekárne na Slovensku. Lekáreň v Nemocnici Zvolen napríklad reguluje vstup pacientov do svojich priestorov. Pacienti vstupujú do lekárne po dvoch, maximálne po troch, a personál zároveň dbá o dodržiavanie ich rozstupov. Samozrejmosťou sú pritom rúška a rukavice, ktoré sú pre personál povinnosťou.



"Chránime tým seba aj pacientov. Od nich tiež požadujeme, aby do lekárne vstupovali len s ochranným rúškom. Dvakrát denne po polhodine máme zavreté a dezinfikujeme podlahy, kľučky, pracovný stôl lekárnikov a farmaceutických asistentov, kde sa vydávajú liečivé prípravky, zdravotnícke prostriedky a doplnkový sortiment, a všetky ostatné plochy. V lekárni máme počas dňa v prevádzke aj germicídny žiarič, ktorý sterilizuje vzduch," uviedol pre TASR vedúci farmaceut lekárne Peter Podhorský.



Najväčší záujem je podľa neho momentálne o lieky s obsahom paracetamolu, ibuprofénu, vitamíny a prípravky na imunitu. "Zaznamenávame nedostatok niektorých týchto liekov, pretože pacienti si ich kupovali väčšinou do zásoby. Snažíme sa všetkým vychádzať v ústrety. Našťastie, pacienti si uvedomujú situáciu a správajú sa disciplinovane," konštatuje vedúci farmaceut.



Na záver odporúča, aby pacienti boli trpezliví a ohľaduplní. "Zároveň im odporúčame v tomto období užívať najmä vitamín C, selén, zinok a multivitamíny," pripomína.