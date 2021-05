Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je pre verejnosť otvorené

Zvolen 3. mája (TASR) – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je pre verejnosť opäť otvorené, záujemcovia si môžu pozrieť aktuálnu výstavu o bažantovi poľovnom. TASR o tom informovala hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.



Ako dodala, v sérii výstav, kde verejnosť mohla podrobnejšie poznávať jeleňa, srnca alebo diviaka lesného, pokračuje múzeum s výstavou na tému bažant poľovný. „Tieto výstavy patria k našim najnavštevovanejším. Aj preto sme sa rozhodli výstavu presunúť v rámci zaužívaného kalendára z obvyklého termínu na začiatku roka a po uvoľnení protiepidemických opatrení ju našim návštevníkom sprístupňujeme ako prvú v tomto roku," uviedla vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene Veronika Horská Šebíková.



Podľa hovorkyne je výstava pre všetkých návštevníkov. Od tých najmenších, ktorých môžu zaujať preparáty pestrých východoázijských bažantov. Žiaci základných aj stredných škôl si tiež obohatia svoje znalosti zo zoológie či biológie. Výstava môže byť podnetom mnohých diskusií aj odbornej verejnosti. Návštevník sa dozvie aj o spôsobe života bažantov, o životnom prostredí, ktoré mu najviac vyhovuje a o problémoch spôsobujúcich jeho úbytok.



„Bažant je verejnosti známy a vníma ho ako bežného obyvateľa našich nížinných lesov, polí a lúk. Bažant však u nás nie je pôvodným druhom. Na územie Európy bol dovezený v dávnej minulosti už starými Grékmi z krajiny známej ako Kolchida, ležiacej na južných úpätiach Kaukazu," zdôraznila Debnárová s tým, že vystavené preparáty ukážu návštevníkom viacero druhov bažantov. Sú to bažant zlatý, diamantový alebo kráľovský, ktoré pochádzajú zo strednej až juhovýchodnej Ázie.



Výstava je záujemcom k dispozícii od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00 h vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP 22/33 vo Zvolene. Pozrieť si ju môžu do 5. septembra. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je od roku 2008 súčasťou štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.