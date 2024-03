Lesný podnik vo Zvolene prvýkrát predáva drevo formou dražby

Zvolen 21. marca (TASR) - Vo Zvolene prvýkrát predávajú drevo formou dražby. Zároveň využívajú skener, vďaka ktorému vidí zákazník všetky vnútorné chyby dreva a môže si tak naplánovať rezanie. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Riaditeľ Lesného podniku mesta Zvolen Milan Dolňan objasnil, že dražba je efektívny spôsob predaja. Každý má totiž podľa neho iné nároky a môže si tak vybrať, aké drevo mu vyhovuje na výrobu. "Môžeme získať viac peňazí ako pri priamom predaji," spresnil s tým, že technológia skenovania zvyšuje šancu predať drevo za vyššiu cenu.



Skenovaciu linku guľatiny spustili do prevádzky pred rokom, disponuje ňou Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Zariadenie skenuje celý klát dreva. Pre spracovateľov dreva sú to cenné informácie, pretože do mnohých stromov sa počas vojny zavŕtali črepiny z granátov. Skener zistí, kde presne sa črepina nachádza. Spracovatelia dreva sa tak pri jeho obrábaní vyhnú riziku, že si poškodia nástroje.



Zvolenské mestské lesy pripravili do dražby viac ako 230 klátov duba a tri kláty javora. Spolu je to okolo 200 kubíkov guľatiny. Časť už predali, v dražbe však stále pokračujú. "V minulom roku bola plánovaná strata lesného podniku, takáto forma predaja však môže jeho hospodáreniu pomôcť," podotkol primátor Zvolena Vladimír Maňka.



Podnik plánuje organizovať dražby viackrát do roka. Zvažuje aj holandské dražby s licitovaním. Teraz dá záujemca cenovú ponuku do zalepenej obálky, otvoria ich po skončení dražby. Rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. Priemerná za doteraz predané drevo predstavuje takmer 480 eur za kubík.



Zvolen vlastní viac ako 1500 hektárov lesa. Mestský les obklopuje Zvolenskú kotlinu takmer zo všetkých strán. Situovaný je v lokalitách Pustý hrad, Veľká Stráž a Bakova jama. Jedna časť sa nachádza až v Kozelníckej doline. Z prevažnej časti ho tvoria listnaté porasty, zastúpené predovšetkým bukom a dubom, z ihličnatých drevín hlavne borovicou a smrekom.