Letná sezóna v areáli Orlík sa začala, otvorené sú bazény aj pláž

Zvolen 16. júna (TASR) – Letná sezóna v športovom areáli Orlík pri priehrade vo Zvolene sa začala, otvorené pre verejnosť sú bazény aj pláž. Pre TASR to potvrdil prevádzkar areálu Róbert Orság.



Ako dodal, začiatok otvorenia bazénovej časti areálu bol rozpačitý, súviselo to s nestabilným počasím a nízkymi teplotami. „Zo dňa na deň sa to však zlepšuje. Riadime sa COVID automatom, čo znamená, že do bazénov môže ísť 50 percent ľudí z ich celkovej kapacity. Zatiaľ sme sa však k tomu nepriblížili,“ zhrnul.



Podľa neho bazény sú záujemcom k dispozícii každý deň od 10.00 do 18.00 h. „Večerné plávanie sa začína od 18.30 do 21.00 h, všetko sa však odvíja od počasia. Vyzerá to tak, že počas najbližších dní bude teplo, tak by mohlo byť aj každý deň,“ spomenul s tým, že na večerný vstup do bazénov platí samostatný vstup.



V areáli pláže sú návštevníkom k dispozícii rekreačný bazén, detská časť relaxačného bazénu a plavecký bazén. Nachádzajú sa v ňom aj vodná hmla, detský kútik s pieskoviskom i hojdačkami.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informuje, že Slovensko čaká prvé tohtoročné a pravdepodobne aj pomerne výrazné obdobie horúčav. Môže sa zaradiť medzi najteplejšie takéto periódy v období mesiaca jún. SHMÚ na štvrtok (17. 6.) a piatok (18. 6.) vydal pre západné i južné Slovensko výstrahu pred vysokými teplotami. Miestami tu môže teplota vzduchu vystúpiť na 33 až 35 stupňov Celzia.