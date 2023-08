Festival Ľudskosť prinesie debaty o problémoch Zvolena i koncerty

Zvolen 15. augusta (TASR) - O radostiach a starostiach nielen v meste Zvolen bude nový festival Ľudskosť, ktorý na mapu tamojších mestských letných kultúrnych podujatí prináša platforma zvolenských združení s rovnomenným názvom. Podujatie sa uskutoční v dňoch 18. a 19. augusta v Štúrovom parku.



Ako pre TASR uviedli organizátori, debaty "o radostiach a starostiach..." znamenajú, že účastníci budú spoločne diskutovať o témach, ktoré obyvateľov mesta ovplyvňujú a inšpirujú každý deň.



"Samospráva funguje dobre vtedy, keď dokáže dať priestor aktívnym ľuďom, ktorí sa venujú svojim špecifickým záujmom," uviedol pre TASR jeden z organizátorov Jaroslav Stehlík zo združenia Pusťáčik. Podľa neho zväčša sú to ľudia, ktorí sa svojou dlhoročnou činnosťou prepracovali na úroveň odborníkov vo svojich oblastiach. "A práve takýto ľudia sa stretli v platforme Ľudskosť," podotkol.



Na festivale chcú otvoriť aj témy, ktoré dlhodobo trápia mesto Zvolen, ale aj iné samosprávy. Formou diskusie s odborníkmi chcú hľadať riešenia. "Budeme radi, ak sa do diskusie zapoja aj občania a vytvoríme tak spoločný progres v jednotlivých oblastiach," dodal Stehlík.



Diskutovať príde reportér a humanitárny pracovník Andrej Bán, sociológ Michal Vašečka, publicistka a občianska aktivistka Zuzana Wienk či primátori Zvolena Vladimír Maňka, Trnavy Peter Bročka a Bratislavy Matúš Vallo. "Ich mená naznačujú, že témou diskusií nebudú len zvolenské témy, ale problémy celej našej spoločnosti," konštatoval Stehlík.



Oblasť kultúry aktívne zastúpi rocková skupina Korben Dallas, speváčka Katka Koščová, rómska kapela Sendreiovci, interpretka tradičných rómskych piesní Júlia Kozáková, herec a hudobník Ondřej Daniš.



Návštevníkov okrem toho čaká autentická ochutnávka národných jedál, ktoré im pripomenú kultúru a bohatstvo našej krajiny. Zároveň budú môcť ochutnať špeciality rôznych národností.



Festival bude bez vstupného. Účastníkov bude z jednotlivých zvolenských sídlisk zvážať do centra mesta vláčik Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.