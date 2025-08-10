< sekcia Regióny
Zvolen má 35 policajtov, funguje aj chránené pracovisko
Autor TASR
Zvolen 10. augusta (TASR) - Mesto Zvolen má v súčasnosti k dispozícii 35 z celkového možného počtu 40 mestských policajtov. Okrem toho, že dohliadajú na verejný poriadok, chránia aj životy obyvateľov a predchádzajú škodám na majetku. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Dodal, že okrem toho v priestoroch mestskej polície funguje chránené pracovisko, z ktorého obsluhujú celý kamerový systém. „Už niekoľko rokov poskytuje možnosť uplatnenia ľuďom s telesným hendikepom. O to väčší počet policajtov môže pôsobiť priamo v uliciach mesta,“ objasnil.
Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta poznamenala, že mestskí policajti trénujú v novom stredisku. Na vzdelávacie a výcvikové centrum mestskej polície premenili priestory bývalej strelnice na Nádvornej ulici. „Je to mestský objekt. Suterén v ňom bol roky nevyužitý a nám pomôže na výcvik taktiky,“ zhrnul náčelník mestských policajtov Jozef Záchenský. Okrem taktických zákrokov trénujú napríklad sebaobranu, psychologickú prípravu i poskytnutie prvej pomoci.
Ako hovorca uviedol, mesto má v súčasnosti k dispozícii zábery zo 49 kamier. Tie snímajú verejné priestranstvá 24 hodín denne. Postupne však inštalujú ďalšie zariadenia podľa schváleného plánu rozvoja kamerového systému. „Naposledy pribudli na zvolenských sídliskách tri kamery. Jedna je umiestnená na Západe, jedna na Zlatom potoku a ďalšia na Podborovej,“ konštatoval. Podľa neho v súčasnosti mesto hľadá možnosti externého financovania ďalšieho rozširovania kamerového systému. Priblížil, že je to nákladná záležitosť, keďže majú v pláne postupne osadiť ďalších približne 50 kamier.
