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Zvolen má 40 mestských policajtov, personálne kapacity sú naplnené
Spresnila, že v zmysle organizačnej štruktúry treba k mestskej polícii prirátať ešte 18 administratívnych a civilných zamestnancov.
Autor TASR
Zvolen 19. júla (TASR) - Mesto Zvolen má v súčasnosti 40 príslušníkov mestskej polície (MsP). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zvolen Michaela Pšenáková s tým, že aktuálne sú personálne kapacity MsP naplnené.
Spresnila, že v zmysle organizačnej štruktúry treba k mestskej polícii prirátať ešte 18 administratívnych a civilných zamestnancov. A to vrátane ôsmich členov Miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS) a šiestich zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, ktorí dohliadajú na kamerový systém. Ako ďalej uviedla, samospráva vníma bezpečnosť svojich obyvateľov ako kľúčovú prioritu. „Prostredníctvom konkrétnych opatrení sa snaží udržiavať mesto dostatočne bezpečné,“ objasnila.
Mestská polícia prevádzkuje aj zvolenský kamerový systém a zabezpečuje nepretržitý dohľad nad verejným poriadkom. „V súčasnosti je v rámci mesta umiestnených 66 kamier s režimom snímania 24 hodín denne a sedem dní v týždni,“ podotkla. V tomto roku zatiaľ pribudlo deväť kamier, na rozšírenie tohto systému sú však potrebné ďalšie finančné zdroje. „V rámci personálnych možností MsP systematicky posilňuje hliadky v centre, ako aj na sídliskách a v okrajových častiach Zvolena podľa bezpečnostnej situácie,“ zdôraznila hovorkyňa.
Poznamenala, že v oblasti bezpečnosti MsP spolupracuje a kooperuje s Policajným zborom Slovenskej republiky, s Hasičským a záchranným zborom SR, so Záchrannou a zdravotnou službou a s dobrovoľnými hasičmi. Doplnila, že príslušníci MsP sa zúčastňujú na aktivitách na prevenciu negatívnych spoločenských javov. „Veľakrát MsP takéto podujatia zamerané na bezpečnosť a predchádzanie rizikovým situáciám aj sama organizuje,“ dodala s tým, že sú to napríklad detské dopravné ihriská.
Úlohou členov MOaPS je dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním. Okrem toho môžu mať na starosti monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci miestnej rómskej komunity, ako aj medzi komunitou a väčšinovým obyvateľstvom. Poskytovať môžu takisto pomoc policajnej hliadke a nahlasovať prípady porušovania verejného poriadku. Monitorovať môžu aj pohyb túlavých a zranených zvierat.
Spresnila, že v zmysle organizačnej štruktúry treba k mestskej polícii prirátať ešte 18 administratívnych a civilných zamestnancov. A to vrátane ôsmich členov Miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS) a šiestich zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, ktorí dohliadajú na kamerový systém. Ako ďalej uviedla, samospráva vníma bezpečnosť svojich obyvateľov ako kľúčovú prioritu. „Prostredníctvom konkrétnych opatrení sa snaží udržiavať mesto dostatočne bezpečné,“ objasnila.
Mestská polícia prevádzkuje aj zvolenský kamerový systém a zabezpečuje nepretržitý dohľad nad verejným poriadkom. „V súčasnosti je v rámci mesta umiestnených 66 kamier s režimom snímania 24 hodín denne a sedem dní v týždni,“ podotkla. V tomto roku zatiaľ pribudlo deväť kamier, na rozšírenie tohto systému sú však potrebné ďalšie finančné zdroje. „V rámci personálnych možností MsP systematicky posilňuje hliadky v centre, ako aj na sídliskách a v okrajových častiach Zvolena podľa bezpečnostnej situácie,“ zdôraznila hovorkyňa.
Poznamenala, že v oblasti bezpečnosti MsP spolupracuje a kooperuje s Policajným zborom Slovenskej republiky, s Hasičským a záchranným zborom SR, so Záchrannou a zdravotnou službou a s dobrovoľnými hasičmi. Doplnila, že príslušníci MsP sa zúčastňujú na aktivitách na prevenciu negatívnych spoločenských javov. „Veľakrát MsP takéto podujatia zamerané na bezpečnosť a predchádzanie rizikovým situáciám aj sama organizuje,“ dodala s tým, že sú to napríklad detské dopravné ihriská.
Úlohou členov MOaPS je dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním. Okrem toho môžu mať na starosti monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci miestnej rómskej komunity, ako aj medzi komunitou a väčšinovým obyvateľstvom. Poskytovať môžu takisto pomoc policajnej hliadke a nahlasovať prípady porušovania verejného poriadku. Monitorovať môžu aj pohyb túlavých a zranených zvierat.