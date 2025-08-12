< sekcia Regióny
Zvolen má opatrenia proti znečisteniu prameňa Červeného medokýša
Mesto si objednalo od externej odbornej firmy monitoring lokality.
Autor TASR
Zvolen 12. augusta (TASR) - Mesto Zvolen má projektovú dokumentáciu s konkrétnymi opatreniami proti znečisteniu vody z prameňa Červeného medokýša pod Pustým hradom. Hovorí o riešeniach v prípade možného znečistenia medokýša prienikom vôd z blízkeho potoka. TASR o tom informoval zvolenský hovorca Martin Svatuška.
Podľa správy je vhodné zaizolovať jeho aktuálny odtok vložením nového sklolaminátového potrubia do jestvujúceho, ktoré môže byť v niektorých častiach porušené. Taktiež spracovatelia navrhujú zatrubnenie potoka nad prameňom a príslušnú úpravu vtokového objektu.
Hovorca dodal, že náklady na uvedené práce sú vyčíslené na takmer 37.000 eur. Samotný potok však podľa mesta nemusí predstavovať jedinú možnosť znečistenia prameňa. Zdôraznil, že efektivita vynaložených financií je tak veľmi otázna. „Mesto preto v súčasnosti zvažuje uskutočnenie navrhovaných prác na základe aktuálnych možností rozpočtu. Najmä, ak toto riešenie nemusí zabrániť ďalšiemu znečisťovaniu prameňa,“ poznamenal.
Mesto si objednalo od externej odbornej firmy monitoring lokality. Medokýš totiž opakovane vykazoval zvýšený výskyt nežiaducich baktérií. Tie naznačujú, že voda je fekálne znečistená. Požitie vody kontaminovanej týmito baktériami môže vyvolať žalúdočné problémy a aj iné choroby žalúdka.
Na marcovom mestskom zastupiteľstve interpeloval stav minerálneho prameňa Červený medokýš poslanec Ján Beljak. Rovnaké znečistenie podľa neho zistili aj v potoku, ktorý popri Červenom medokýši preteká. „Výrazne vyššie hodnoty boli namerané v rieke Hron a v jarku, ktorý preteká od chát po ľavej strane prístupovej cesty smerom k minerálnemu prameňu,“ podotkol.
Poznamenal, že najdôležitejším a nevyhnutným riešením bude odstránenie zdroja fekálneho znečistenia. „Ten už štvrtý rok znečisťuje naše prírodné bohatstvo. Je našou povinnosťou zachovať ho pre ďalšie generácie, tak ako ho zachovali naši predkovia pre nás,“ konštatoval s tým, že minerálny prameň sa spomína v listine Bela IV. z roku 1254.
