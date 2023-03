Zvolen má projektovú dokumentáciu pre regulované parkovanie na Západe

Zvolen 28. marca (TASR) – Mesto Zvolen má spracovanú projektovú dokumentáciu pre regulované parkovanie v zóne sídliska Západ – Tepličky. Vyplýva to z materiálu, ktorý na svojom marcovom rokovaní zobrali na vedomie zvolenskí mestskí poslanci.



Problémy so statickou dopravou na svojom území začali vo Zvolene riešiť v roku 2020. Dôvodová správa uvádza, že vypracovaný je Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen. Stanovil základné možnosti riešenia v oblasti vhodnej regulácie statickej dopravy na vymedzenom území mesta. V rámci tohto konceptu postupne pripravujú dopravné projekty pre regulované parkovanie v jednotlivých častiach mesta. "V dobe projektovania sídliska Západ – Tepličky sa počítalo so stupňom motorizácie obyvateľstva, ktorý je už dávno prekročený a každým rokom klesá," zdôrazňuje správa.



Termín spustenia regulovaného parkovania na zvolenskom sídlisku však nie je známy. Viceprimátor Zvolena Miroslav Kusein v diskusii povedal, že vypočítané sú finančné náklady na tie opatrenia, ktoré projekt obsahuje. Podľa jeho slov to sú stavebno-technické úpravy na jednotlivých uliciach, dopravné zvislé značenie, parkovacie automaty. Vychádza to na 170.000 eur vrátane DPH. "Keď budeme mať finančné prostriedky v rozpočte, vtedy sa do toho môžeme pustiť," podotkol Kusein.



Dôvodová správa pripomína, že mestské zastupiteľstvo uznesením schválilo ako pilotný projekt regulovaného parkovania sídlisko Zvolen-Západ.