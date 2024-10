Zvolen má rozpracované dva projekty výstavby nájomných bytov

Zvolen 14. októbra (TASR) - Mesto Zvolen má v súčasnosti rozpracované dva projekty výstavby nájomných bytov. Oba počítajú s vybudovaním nových domov v priestoroch niekdajších Hronských kasární v časti Unionka. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že v prípade prvého čaká samospráva na výzvu zo strany Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, aby mohla požiadať o finančné prostriedky. Budú to dve bytovky, z ktorých každá bude mať 18 bytových jednotiek. Objasnil, že cieľom je vytvoriť inkluzívne bývanie. V ňom budú žiť rodiny z majoritného obyvateľstva i rómskej komunity. "Pred niekoľkými dňami sa podarilo obstarať projektantskú spoločnosť, ďalším krokom bude vytvorenie projektovej dokumentácie," zdôraznil.



Ako ďalej uviedol, druhý projekt budú financovať zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Taktiež to budú dva domy, v každom z nich bude 27 bytových jednotiek. Podľa hovorcu je hotová štúdia, aktuálne spracúvajú projektovú dokumentáciu, aby mohli vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.



Samospráva v súčasnosti disponuje takmer 600 nájomnými bytmi. Do priamej správy mesta prešli začiatkom minulého roka po súkromnej spoločnosti, ktorá byty predtým spravovala. "Žiadateľ o nájomný byt musí splniť podmienky v súvislosti s výškou príjmu a tiež podmienku trvalého pobytu, prípadne zamestnania vo Zvolene," priblížil Svatuška. Následne ho zaradia do zoznamu, o pridelení bytu rozhoduje komisia sociálnych vecí, zdravia a rodiny pri mestskom zastupiteľstve. "O nájomné byty vo Zvolene je veľký záujem, v súčasnosti sú všetky obsadené, v zoznamoch je takmer 120 čakateľov," zhrnul.