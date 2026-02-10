< sekcia Regióny
Zvolen mal vlani v porovnaní s rokom 2024 mierny nárast darcov krvi
Okrem každomesačných mobilných kvapiek krvi sa vlani k iniciatíve pripojili aj zamestnanci zvolenskej nemocnice.
Autor TASR
Zvolen 10. februára (TASR) - Vo Zvolene zaznamenali vlani v porovnaní s rokom 2024 mierny nárast záujmu o darovanie krvi. V roku 2024 ju darovalo 346 ľudí, v roku 2025 ich bolo 353. TASR o tom v utorok informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
Dodala, že počas uplynulého roka zorganizovala zvolenská nemocnica celkovo 15 mobilných kvapiek krvi. O odber prejavilo záujem 399 ľudí, pričom krv mohlo darovať 353 z nich. Zrealizovaných bolo 346 plných odberov a sedem neúplných, do krvnej banky tak pribudlo viac ako 155 litrov krvi.
Okrem každomesačných mobilných kvapiek krvi sa vlani k iniciatíve pripojili aj zamestnanci zvolenskej nemocnice. Počas dvoch termínov darovali krv priamo v poliklinike. Partnerom je aj miestny hokejový klub. „Z Hokejovej kvapky krvi sa na prelome jari a leta stala tradícia. Okrem toho sa vždy snažíme podporiť darovanie aj počas vianočnej kvapky krvi,“ povedal výkonný riaditeľ klubu Miroslav Brumerčík. V roku 2025 sa k vianočnej kvapke krvi pridali aj zvolenskí futbalisti.
Darovaná krv pomáha denne pri plánovaných operáciách, akútnych zákrokoch aj pri liečbe vážnych ochorení. „Jedna krvná konzerva má potenciál pomôcť až trom pacientom, takže aj tento rok mali zvolenskí darcovia podiel na zachránených životoch,“ potvrdil koordinátor mobilnej odberovej jednotky Adrián Katreniak.
Mobilné kvapky krvi budú pokračovať aj v tomto roku v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Zvolene. Zvolenská nemocnica ich organizuje v kooperácii s krvnou bankou v Nemocnici Agel Komárno a mobilným odberovým tímom z Agel Merea. Aktuálne termíny sú na webovej stránke zvolenskej nemocnice.
