Zvolen od nového roka zvýši miestne dane i poplatok za odpad

Zvolen 12. decembra (TASR) - Mesto Zvolen od nového roka upraví výšku miestnych daní a poplatkov. Zmenia sa ich sadzby i zaradenie nehnuteľností do jednotlivých území. Od nového roka opäť upravia aj poplatok za odpad, vyšší bude o osem eur za rok. Rozhodli o tom zvolenskí mestskí poslanci na svojom utorkovom rokovaní.



Ako uviedla vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Zuzana Hrešová, v minulosti patrila väčšina bytov do tretej zóny s najnižšou sadzbou za štvorcový meter. "Po novom sídliskové nehnuteľnosti presunieme do zóny číslo dva," vysvetlila. Majiteľ sídliskového bytu s rozlohou 64 štvorcových metrov po novom zaplatí takmer 36 eur ročne. Doteraz platil viac ako 18 eur. V prípade centra mesta majiteľ rovnako veľkého bytu po novom zaplatí takmer 40 eur. Doteraz uhrádzal 30 eur. "Najnižšie sadzby zostávajú v tretej zóne, v ktorej po novom zostali okrajové časti mesta. Sú to Lukové, Zolná, Kráľová a Sekierska dolina," podotkla vedúca oddelenia miestnych daní Katarína Markovičová.



Zvyšovanie daní za byty i poplatku za odpad sa v utorok nepáčilo viacerým poslancom. Róbert Orság povedal, že viacero rodín v meste bude mať s ich platením problém. Poslankyňa Lenka Balkovičová poznamenala, že dane treba zvyšovať pre nízke príjmy do rozpočtu mesta. "Mne však prekáža, že nepristupujeme k všetkým občanom rovnako. Nedvíhame dane tak, aby sme sa k nim správali spravodlivo," zdôraznila. Poslanec Matej Snopko nevidí iné riešenie, ako zvýšiť mestské dane. "Ak nezoženieme peniaze, tak mzdy učiteľov, mestská hromadná doprava, osvetlenie i ostatné funkcie mesta sú pre súčasnú spoločenskú situáciu ohrozené," priblížil.



Hrešová počas diskusie informovala, že mesto doplácalo za odpad 400.000 eur ročne. "V súčasnosti, keď sme poplatok za odpad zvýšili, malo by to byť 150.000 eur," vyhlásila.



Samospráva zdôrazňuje, že úprava daní súvisí s nárastom cien energií a s rastúcimi cenami tovarov a služieb. "Predražené sú všetky služby, stavby, každá oprava a tiež celá údržba. To, čo stačilo minulý rok, dnes už zďaleka nestačí," reagoval zvolenský primátor Vladimír Maňka.