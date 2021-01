Zvolen otvoril školy a škôlky, väčší záujem bol o materské školy

Zvolen 11. januára (TASR) – Zvolen v pondelok otvoril školy a aj materské školy vo svojej správe. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška. Navštevovať ich však môžu iba deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.



Ako dodal, školy i škôlky sú otvorené aj pre deti iných rodičov z prvej línie. „Svoje dieťa tak mohol do zvolenskej školy alebo škôlky nahlásiť nielen lekár či zdravotná sestra, ale aj hasič, policajt alebo predavač. V mnohých prípadoch sa tak aj stalo,“ spomenul s tým, že v pandemickej situácii mesto využíva tie možnosti školskej dochádzky, ktoré mu umožňujú nariadenia ministerstva školstva.



„Podľa predbežného záujmu malo v pondelok nastúpiť do školských lavíc zvolenských základných škôl spolu 126 žiakov,“ uviedla vedúca odboru školstva zvolenskej radnice Zuzana Almáši Koreňová.



„Každá jedna základná škola otvára svoj školský klub. Dopoludnia je v ňom dištančné vzdelávanie, na popoludnie si učitelia pripravili pre žiakov aktivity. Samozrejmosťou sú rúška, dezinfekcia a tiež rozdelenie do skupín. V jednej skupine nie je viac ako päť žiakov a jeden učiteľ,“ zhrnula.



Najväčší záujem o školskú dochádzku podľa samosprávy je od rodičov detí zo Základnej školy Hrnčiarska, kde ich v pondelok malo nastúpiť 50. „Najmenej, štyria žiaci, bude pravdepodobne navštevovať ZŠ Jilemnického. Školské kluby sú otvorené od pondelka do piatka medzi 6:30 a 16:00,“ poznamenal hovorca.



Doplnil tiež, že záujem o umiestnenie škôlkarov bol ešte väčší. „Rodičia avizovali nástup 357 detí, čo by bola takmer tretinová naplnenosť. Takmer s 50 škôlkarmi počítajú škôlky Imatra, Voljanského, Fullu a Centrum. Najmenší záujem bol z Materskej školy J. Bánika, kde o umiestnení detí uvažovali rodičia 13 detí,“ podotkol.



„V tejto forme budú zvolenské školy fungovať minimálne týždeň. Mesto sleduje situáciu s ich možným plošným otváraním. Pri škôlkach bude aktuálna situácia trvať dlhšie, pretože s ich otvorením ministerstvo nateraz nepočíta skôr ako 25. januára,“ uzavrel Svatuška.