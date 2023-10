Zvolen pozná víťaza súťaže na prístavbu Materskej školy Centrum

Zvolen 31. októbra (TASR) - Mesto Zvolen sa priblížilo k vybudovaniu nového pavilónu Materskej školy (MŠ) Centrum. Víťazom verejného obstarávania na prístavbu je stavebná spoločnosť z Banskej Bystrice. Zmluvu na zákazku odsúhlasili zvolenskí poslanci na októbrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Mestský parlament schválil zmluvu na zákazku v sume 510.201 eur bez DPH. V júni tohto roka totiž prijal zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku s predpokladanou hodnotou 558.619 eur bez DPH. Otváranie ponúk bolo koncom septembra, predložených bolo osem ponúk. Komisia vyhodnocovala ponuky na základe kritéria, ktorým bola najnižšia cena bez DPH.



Vedúci odboru výstavby a životného prostredia zvolenského mestského úradu Maroš Hrádela objasnil, že ukončenie verejného obstarávania umožní mestu podať žiadosť a uchádzať sa o externé zdroje financovania. Podľa zmluvy by potom stavebné práce mali trvať 270 dní.



Vybudovaním nového pavilónu MŠ Centrum by ju mohlo po novom navštevovať o 50 detí viac a popri klasických miestach vzniknú aj ďalšie miesta pre deti so zdravotným znevýhodnením. Škôlka má aktuálne tri plne funkčné pavilóny a už ju navštevuje aj niekoľko detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pracuje sa tam s diagnózami ako detská mozgová obrna, poruchy autistického spektra alebo zrakové a sluchové postihnutie. "Detí s podobnými diagnózami pribúda, pričom kapacity na ich umiestnenie do materských škôl sú veľmi obmedzené," uviedla v minulosti vedúca odboru školstva zvolenského mestského úradu Zuzana Almáši Koreňová.



Samospráva plánuje vybudovať nový dvojposchodový pavilón. V spodnej časti vzniknú nové priestory pre zdravotne znevýhodnené deti, poschodie by mali využívať ostatné deti.