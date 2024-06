Zvolen 11. júna (TASR) - Mesto Zvolen pracuje na projekte vybudovania novej fontány. Reaguje tak na nedostatok vodných plôch na námestí. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že starú fontánu pre jej zlý technický stav dočasne premenili na veľký kvetinový záhon.



Dodal, že samospráva má v úmysle rozšíriť aj plochy zelene. Novú fontánu chcú doplniť o vyvieranie vody v dĺžke viac ako 40 metrov, aby poskytla čo najlepšie osvieženie. "Žiadaný tieň poskytne zeleň v kvetináčoch a tiež nové aleje stromov na Sládkovičovej ulici a Námestí slobody," objasnil a podotkol, že súčasťou projektu je aj vysadenie ďalších kvetinových záhonov. Rekonštrukciu odhadujú na takmer milión eur a financovať ju chcú z eurofondov. "Možnosť použitia externých zdrojov je ďalším dôvodom, prečo sa mesto rozhodlo vybudovať novú fontánu," zdôraznil. Celý proces je aktuálne v štádiu prípravy projektovej dokumentácie, mesto by chcelo novú fontánu vybudovať v budúcom roku.



Hovorca zdôraznil, že cez leto budú na námestí inštalované tri hmlové brány. "K dvom, ktoré ľudia poznajú z minulých rokov, pribudne aj ďalšia. Bude však väčšia a bude šíriť vodnú hmlu z výšky," zhrnul.



Podľa neho stará fontána na námestí mala hrdzavé trysky, z ktorých striekala voda, i zatopenú miestnosť s technológiou. Doplnil, že komplexná výmena technológie by stála viac ako 106.000 eur. Bolo by to vrátane súčastí, ako sú čerpadlá, filtračný mechanizmus, rozdeľovače, dávkovače chemických látok, riadiaca jednotka, rozvody a mnoho ďalších vrátane montáže. "Ani uvedená suma pritom stále nie je konečná, pretože v nej nie je zahrnuté vypracovanie projektovej dokumentácie ani stavebné práce," spresnil.