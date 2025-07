Zvolen prijal v súvislosti s aktuálnymi horúčavami viacero opatrení

Zvolen 1. júla (TASR) - Mesto Zvolen prijalo v súvislosti s aktuálnou vlnou horúčav viacero opatrení. Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovacie brány na vodnú paru. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že v prvom rade je potrebné riadiť sa radami odborníkov. To znamená zvýšiť príjem tekutín a ak je to možné, nechodiť na slnko v čase najväčších horúčav. Objasnil, že mestská polícia, občianske hliadky i pracovníci kamerového systému sa pri svojej hliadkovej činnosti intenzívnejšie zameriavajú na prípadné situácie, keď by mohli mať občania prípadné nevoľnosti z horúčav. „V tom prípade vedia poskytnúť pomoc, prípadne urýchlene privolať rýchlu zdravotnú pomoc,“ zdôraznil.



Mesto tiež podľa neho inštalovalo tri hmlové brány na námestí. „Na jednej z nich bola porucha, opätovne ju však v priebehu krátkeho času spustia,“ podotkol. Spomenul, že v dňoch, keď teplota vzduchu vystupuje nad 30 stupňov Celzia, kropia ulice v centre mesta, ktoré je horúčavami postihnuté najviac. Hovorca poznamenal, že ľudia tiež majú možnosť v horúcich dňoch využiť fontánky na pitie, ktoré sú priamo na Námestí SNP.



Primárka detského oddelenia nemocnice vo Zvolene Veronika Barkáčová doplnila, že letné horúčavy sú mimoriadne rizikové pre deti. Ich organizmus má podľa nej slabšiu schopnosť termoregulácie, rýchlo sa prehrieva aj dehydruje. Preto by rodičia mali deťom pravidelne ponúkať tekutiny, a to ešte skôr, než sú smädné. „Treba si dať pozor na sladené nápoje a sirupy s vysokým obsahom cukru, ktoré nie sú najvhodnejšou voľbou,“ reagovala primárka. Dobrou voľbou sú podľa nej aj domáce ovocné šťavy riedené vodou, vodnaté ovocie a zelenina, vlažné polievky či ovocné pyré.