Zvolen pripravuje Vianočnú dedinu, vyhlásil súťaž na prenájom stánkov

Zvolen 23. októbra (TASR) - Mesto Zvolen opäť pripravuje pre svojich obyvateľov tradičnú Vianočnú dedinu. V súčasnosti vyhlásilo súťaž na prenájom predajných stánkov na námestí. Vyplýva to z oznámenia, ktoré zverejňuje na svojej oficiálnej webstránke.



Účelom nájmu je predaj horúcich alkoholických nápojov, sladkých jedál, mäsových, syrových a remeselných výrobkov. Môžu to tiež byť včelie produkty, medovina, drevené hračky, domáce štrúdle i koláče. Nájomná zmluva bude podľa mesta uzatvorená od 22. novembra do 7. januára nového roka, s povinnosťou začiatku prevádzkovania stánku od 29. novembra. Podľa oznámenia je navrhovateľ pred súťažou povinný zaplatiť finančnú zábezpeku, čo je suma 50 alebo 70 eur podľa umiestnenia stánku. Návrhy môžu záujemcovia predkladať do 13. novembra cez elektronickú schránku, osobne alebo poštou na Mestský úrad vo Zvolene.



Vianočná dedina otvára svoje brány pre ľudí každoročne začiatkom decembra. Séria kultúrnych podujatí trvá do Vianoc, publikum zabávajú hudobníci, speváci a aj folkloristi. Atmosféru sviatkov spríjemňujú svetielka, vianočný stromček a aj koledy. Záujemcovia majú k dispozícii stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a punčom. Priestor dostávajú i remeselníci a domáce výrobky.