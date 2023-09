Zvolen sa pripravuje na zavedenie chodníkovej novely

Zvolen 8. septembra (TASR) – Mesto Zvolen sa v súčasnosti pripravuje na zmeny vyplývajúce z tzv. chodníkovej novely, ktorá začne platiť od 1. októbra. Nová legislatíva obmedzí možnosti parkovania, mesto sa však bude snažiť úbytok parkovacích miest nahradiť. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že pracovníci odboru dopravy už niekoľko mesiacov posudzujú jednotlivé ulice. Cieľom je zachovať možnosti parkovania tam, kde to bude podľa novej legislatívy možné. "Samozrejme so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu," objasnil. Už dnes je však podľa neho zrejmé, že vylúčia zaparkované autá na chodníkoch pred rodinnými domami. Ich majitelia si ich tak budú musieť umiestniť vo svojich dvoroch. Mesto už pozná aj niektoré ulice alebo ich časti, kde parkovanie zachovajú. Sú to napríklad Študentská, Ľudovíta Štúra, Janka Kráľa, Lihoveckého, Jedľová či Nográdyho.



Svatuška priblížil, že v rámci pripravovanej regulácie parkovania bude možné v širšom centre mesta a na sídlisku Západ oficiálne parkovať na mnohých miestach, kde to doteraz nebolo povolené. "Ešte pred spustením regulácie totiž mesto pristúpi k oficiálnemu vyznačeniu všetkých parkovacích miest v spomenutých zónach," spomenul. Informoval, že nové pravidlá parkovania v širšom centre mesta a na sídlisku Západ by mesto chcelo zaviesť už v prvom polroku budúceho roka.



Hovorca Detvy Milan Suja v súčasnosti nevie povedať, o koľko parkovacích miest mesto po 1. októbri príde. Samospráva podľa neho začína pracovať na tvorbe novej parkovacej koncepcie. Tá bude základom pre ďalšie opatrenia na zlepšenie parkovania v Detve.



Vlani v marci vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá neumožňuje stáť autám na chodníku ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov. Prechodné obdobie, keď ešte je možné takto parkovať, uplynie 30. septembra.