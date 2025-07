Zvolen spúšťa vlastný mapový portál pre občanov i turistov

Zvolen 31. júla (TASR) - Mesto Zvolen spúšťa vlastný mapový portál, poznatky v ňom nájdu miestni obyvatelia i turisti. Dozvedia sa o parkovaní, kosení, zimnej údržbe, ale aj o pamiatkach či možnostiach trávenia voľného času. TASR o tom informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Dodal, že portál rozdelili do 12 tém, v ktorých sa dá prezrieť si mapu s legendou. Ďalej sa dajú odkrývať jednotlivé vrstvy a kliknutím do mapy získavať informácie. Napríklad téma parkovanie môže predstavovať pomôcku pri lepšej orientácii v jednotlivých zónach plateného parkovania. „Ktokoľvek si po zobrazení príslušných vrstiev dokáže vyfiltrovať rozmiestnenie parkovacích automatov, prehľad jednotlivých lokalít či tarifných pásiem,“ povedala autorka portálu Barbora Hrdá zo zvolenského mestského úradu s tým, že sú tam aj cenníky parkovacích lístkov či parkovacích kariet.



Súčasťou je aj zobrazenie verejných priestranstiev, ktoré podliehajú koseniu, či mapa, ktorá zobrazuje jednotlivé trasy zimnej údržby. „Ak má niekto záujem dozvedieť sa, do ktorého školského obvodu spadá jeho dieťa, zistí to z príslušnej mapy,“ doplnil hovorca.



Portál môže podľa samosprávy pomôcť aj návštevníkov. „Nájdu v ňom rozmiestnenie pamiatok. Do budúcnosti uvažujeme aj o prepojení s virtuálnou prehliadkou,“ vysvetlil zvolenský primátor Vladimír Maňka. Dodal, že na mape sa dajú nájsť športoviská, cyklotrasy, náučné chodníky či turistické trasy.



V sekcii mapy s príbehom nájdu užívatelia tradičné miesta kultúrnych podujatí vrátane celoročného programu. Samostatnú sekciu tvoria zaujímavosti o bývalej železiarni Unionka. V sekcii s názvom iné mapy sú podrobnejšia turistická mapa, územný plán mesta, digitálna mapa, prípadne ďalšie mapy podľa vlastnej oblasti záujmu.



Predstavitelia mesta upozorňujú, že je to pilotný projekt, ktorý prípadne doplnia o ďalšie informácie. „Ktokoľvek má záujem prispieť svojím postrehom či požiadavkou, môže tak urobiť vyplnením krátkeho dotazníka priamo v novom portáli,“ podotýka Hrdá o možnosti zapojenia sa do skvalitnenia služby. Portál nájdu záujemcovia prostredníctvom odkazu na webovej stránke mesta.