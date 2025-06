Zvolen ukončí zmluvu so Service Plus,službu nahradí stroj na zametanie

Zvolen 10. júna (TASR) - Mesto Zvolen ukončí zmluvu so spoločnosťou Service Plus, ktorá sa starala o čistenie pešej zóny. Túto službu nahradí novým strojom na zametanie verejného priestranstva. Rozhodli o tom zvolenskí mestskí poslanci na svojom júnovom rokovaní.



Predmetom zmluvy bolo čistenie, zimná údržba a údržba zelene na pešej zóne vo Zvolene, mesto ju uzatvorilo v roku 2018. Dôvodová správa pripomína, že cena služby predstavovala za vlaňajší rok 257.752 eur. Pre konsolidáciu finančných prostriedkov urobil mestský úrad analýzu ceny za poskytované služby. Zistil, že v prípade zabezpečovania služby vlastnými zamestnancami v komunálnom stredisku by pri rovnakom rozsahu prác bola úspora 94.000 eur ročne. Zimnú údržbu v uplynulej sezóne vykonávali vo Zvolene tri subjekty - spoločnosť Valtec so sídlom v Lieskovci, Service Plus a Stredisko komunálnych služieb.



V súvislosti s ukončením zmluvy mesto uvádza, že pre čistenie pešej zóny vlastnými zamestnancami komunálneho strediska treba zaobstarať stroj na zametanie. „Predpokladaný náklad na obstaranie je rozrátaný do troch rokov, a to v celkovej sume 112.000 eur bez DPH,“ podotýka dôvodová správa. Samospráva nový stroj v súčasnosti obstaráva, vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 4. júla. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.