Zvolen vyhlási obstarávanie na prestavbu Materskej školy 1. mája

Zvolen 13. decembra (TASR) - Mesto Zvolen vyhlási verejné obstarávanie na prestavbu Materskej školy 1. mája. Predpokladaná hodnota zákazky je 2.313.046 eur s DPH. Rozhodli o tom zvolenskí poslanci na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Budovu nad zvolenskou nemocnicou pre zlý technický stav zbúrajú a na jej mieste vyrastie nová stavba. Ako TASR povedal primátor Vladimír Maňka, samospráva má pripravený projekt. Verí, že na jar by mohli začať stavať novú škôlku. Rýchlosť postupu prác by podľa jeho slov mala byť zaručená tým, že pôjde o drevostavbu a tiež možnosťou stavať na pôvodných základoch.



Súčasný priestor pre deti je zo začiatku 80. rokov. "V prípade takej starej stavby je to vek na hranici životnosti. Odzrkadľuje sa to v potrebe neustálych opráv, taktiež vo vysokých tepelných stratách a tým pádom aj vo vysokých nákladoch na vykurovanie," objasnila vedúca odboru správy majetku zvolenskej radnice Alena Vaľková. Dodala, že najviditeľnejšími nedostatkami sú rozsiahle praskliny na vonkajších i vnútorných stenách. "Keď si prerátame, koľko by stála komplexná rekonštrukcia, najrozumnejšie je odstrániť pôvodnú budovu a nahradiť ju novou," zhrnula. Znalecký posudok ukázal riziko ohrozenia zdravia detí v prípade narušenia stien a stropov škôlky, v ktorých sa nachádza azbest.



Projekt počíta aj so zvýšením kapacity. "Bez jaslí, ktoré momentálne sídlia v tej istej budove, sa počet detí v materskej škole v budúcnosti zvýši z 80 na 120," uviedla vedúca odboru školstva tamojšej radnice Zuzana Almáši Koreňová.



Výstavbu chce samospráva financovať z eurofondov. "Budeme sa uchádzať o prostriedky z plánu obnovy. Podľa prepočtov by malo ísť o príspevok vo výške 17.400 eur na dieťa. Ak počítame s kapacitou 120 detí, pôjde o viac ako dva milióny eur," poznamenal primátor.



Počas výstavby deti zo škôlky rozmiestnia do troch najbližších materských škôl. Do náhradných priestorov s nimi pôjdu aj ich učiteľky a ďalší zamestnanci.