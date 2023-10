Zvolen vyhlásil architektonickú súťaž na obnovu svojej plavárne

Zvolen 18. októbra (TASR) - Mesto Zvolen vyhlásilo architektonickú súťaž na obnovu svojej mestskej plavárne. Jej podmienky zverejňuje v slovenskom i európskom vestníku verejného obstarávania. TASR o tom v stredu informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Vedúci odboru územného plánovania Peter Kašša objasnil, že víťaz bude mať možnosť vypracovať nielen architektonickú štúdiu. Budú to aj ďalšie dokumentácie vrátane tých pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. "Pri výstavbe plavárne hovoríme o investičných nákladoch v miliónoch eur. Zákazka v podobe vypracovania potrebných dokumentácií sa tak počíta na viac ako 400.000 eur," podotkol.



Zvolenský primátor Vladimír Maňka spresnil, že do súťaže zadali základné podmienky. Sú to relaxačný bazén s vodnými atrakciami a detský bazén. Vedľa neho má byť nová hala s desaťdráhovým 25-metrovým plaveckým bazénom a zelenou strechou i možnosť vonkajšieho kúpania.



Podľa hovorcu jednotlivci či autorské kolektívy môžu predkladať súťažné návrhy do 19. januára. Po tomto termíne zasadne odborná porota, aby ich vyhodnotila. "Mesto bude následne rokovať s víťazom o podmienkach spolupráce. Obyvatelia spoznajú definitívnu podobu plavárne vo februári," poznamenal. Priblížil, že bude stáť na mieste pôvodnej a plavecký bazén bude spĺňať všetky podmienky, aby sa v ňom mohli odohrávať plavecké preteky.



Primátor v minulosti TASR povedal, že súčasná prevádzka plavárne je neekologická a spotreba energií je vysoká. "Radiátory sa nedajú regulovať. Keď som sa tam bol pozrieť, masér mal v miestnosti 40 stupňov Celzia," reagoval. Ako objasnil, za spotrebovanú energiu na plavárni, plyn a elektrinu v 1. štvrťroku tohto roka zaplatili viac ako za celý rok 2019. "Vtedy bola plaváreň pred pandémiou nového koronavírusu v plnej prevádzke," uzavrel.