Zvolen 29. júla (TASR) - Mesto Zvolen vyhlásilo verejné obstarávanie na obnovu Pustého hradu. Plánuje ho pretvoriť na vyhľadávanú lokalitu pre kultúrny turizmus. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 1.245.051 eur bez DPH.



Na projekt získala samospráva 1,3 milióna eur z regionálnych eurofondov v rámci Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Zahŕňa aj budovanie zázemia a služieb, ktoré na hrade doteraz chýbali. Zrekonštruujú hradný palác na hornom hrade a vežu na dolnom hrade. Hovorca mesta Martin Svatuška spomenul, že na kopci nad Zvolenom tiež vyrastú dobové stavby a miesto lepšie prispôsobia na organizáciu kultúrnych podujatí. Na hrade budú aj sociálne zariadenia a predajňa suvenírov.



Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. septembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.



Pustý hrad je národná kultúrna pamiatka a významná historická lokalita. „Zároveň je tu bohatá flóra a fauna i panoramatické výhľady do krajiny, ktoré sa tešia obľube návštevníkov,“ objasnil archeológ Ján Beljak. Na hrade je v súčasnosti vedúcim 34. sezóny archeologického výskumu a obnovy. Pripomenul, že počas sezóny sa o ňom návštevníci viac dozvedia na komentovaných prehliadkach. Organizujú ich v rámci tematickej kultúrnej trasy BBSK Pohronská hradná cesta.