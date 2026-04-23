Zvolen vyšla zimná údržba na takmer 924.000 eur
Autor TASR
Zvolen 23. apríla (TASR) - Mesto Zvolen vyšla zimná údržba na svojom území v sezóne 2025/2026 na takmer 924.000 eur s DPH. Vyplýva to z materiálu, v ktorom ju samospráva vyhodnocuje a predkladá na rokovanie aprílového mestského zastupiteľstva.
Podľa návrhu uznesenia, ktorým sa budú zvolenskí poslanci zaoberať na pondelkovom (27. 4.) zasadnutí, údržbu počas zimy robilo mesto približne na 102 kilometroch miestnych ciest a 124 kilometroch chodníkov. Vykonávali ju tri subjekty - spoločnosť Valtec so sídlom v Lieskovci, Service Plus a Stredisko komunálnych služieb mesta. Každý z nich sa zaoberal inou časťou mesta, inými ulicami či chodníkmi. Valtec sa stal víťazom verejnej súťaže na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií. Zmluva je na obdobie rokov 2024 až 2028.
Materiál ďalej informuje, že spolu v zimnom období 2025/2026 zaznamenali vo Zvolene 17 dní sneženia a uskutočnilo sa 51 výjazdov spoločnosti Valtec. Dodáva, že v oblasti na Kráľovej a v Sekierskej doline bolo počasie chladnejšie s viacerými výjazdmi techniky. Konštatuje, že celé zimné obdobie sa prejavilo voľným ochladzovaním od novembra, vrcholom mrazov v januári a postupným nástupom jarných teplôt v marci. „Počasie sa prejavilo zvýšeným počtom dní so snehovými zrážkami. Výrazným javom bol vyšší výskyt poľadovice a mrznúcich hmiel, najmä v druhej polovici zimnej údržby,“ uvádza sa v dôvodovej správe s tým, že ranné hmly a chladnejšie počasie dominovali predovšetkým v januári a vo februári.
V dôvodovej správe k prerokovaniu návrhu sú aj sumy zimnej údržby vo Zvolene v minulých rokoch. Predošlá (2024/2025) s 11 dňami sneženia bola za vyše 741.000 eur. V sezóne 2023/2024, keď zaznamenali 13 dní sneženia, vyšla údržba na takmer 740.000 eur. Zima 2022/2023 s 15 dňami sneženia sa skončila s účtom takmer 762.000 eur. Keď počas zimy 2021/2022 padal sneh 16 dní, stálo to takmer 730.000 eur.
