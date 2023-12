Zvolen vystúpi zo združenia Mikroregión Hučava-Zvolensko

Zvolen 14. decembra (TASR) - Mesto Zvolen vystúpi od nového roka zo združenia Mikroregión Hučava-Zvolensko, ktoré sa zameriavalo na prípravu projektu skvalitnenia základnej infraštruktúry. Rozhodli o tom zvolenskí mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní. Cieľ členstva mesta v tomto združení obcí je splnený a jeho účasť v ňom už tak ďalej nie je potrebná.



Ako TASR povedal zvolenský primátor Vladimír Maňka, Zvolena sa týkalo to, že v rámci združenia urobili projektovú dokumentáciu na čistiareň odpadových vôd v mestskej časti Zolná. "Projekt máme spracovaný a cieľ je naplnený," zdôraznil.



Podľa dôvodovej správy pre rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2020 sa začala so stavbou odvedenia odpadových vôd v Očovej a vo Zvolenskej Slatine. "V septembri v roku 2021 kanalizáciu ukončili a uviedli ju do skúšobnej prevádzky," pripomína.



Mesto sa stalo členom záujmového združenia so sídlom v Očovej v roku 2004, v roku 2009 však pre hospodársku krízu a šetrenie v rozpočte svoje členstvo zrušilo. Združenie však v roku 2013 požiadalo mesto Zvolen o opätovné obnovenie členstva. "Svoju žiadosť odôvodnili pripravenou dokumentáciou pre projekty v oblasti kanalizácie, v rámci ktorých je zaradená aj zvolenská mestská časť Zolná," uvádza dôvodová správa. Mestské zastupiteľstvo schválilo vstup s podmienkou, že výška členského poplatku neprevýši sumu 300 eur na rok. Pre rok 2013 bol poplatok vo výške 200 eur.