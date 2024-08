Zvolen začal s búraním škôlky, na jej mieste postaví novú

Zvolen 22. augusta (TASR) - Mesto Zvolen začalo s búraním materskej školy (MŠ) na Ulici 1. mája v blízkosti zvolenskej nemocnice. Na jej mieste samospráva postaví novú škôlku s vyššou kapacitou, na realizáciu projektu získala z plánu obnovy a odolnosti takmer 1,8 milióna eur. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval primátor Vladimír Maňka.



Škôlka nad zvolenskou nemocnicou bola postavená v 80. rokoch minulého storočia, dôvodom búrania drevostavby je najmä zlý technický stav objektu i využitie azbestu pri pôvodnej stavbe. "Máme inšpekčnú správu z roku 2022, ktorá odhalila, že je tu veľké množstvo azbestu, v stropoch, stenách, v priečkach, všade. Akékoľvek zasahovanie do konštrukcie by prinieslo problém," vysvetlil Maňka.



Na výstavbu novej škôlky, ktorá bude pozostávať zo štyroch pavilónov, získalo mesto z plánu obnovy takmer 1,8 milióna eur. Z pôvodnej budovy ostane stáť iba hospodársky pavilón, ktorý prejde rekonštrukciou. Stavebné práce v rámci projektu odštartovali vo štvrtok.



"Chceli by sme, aby ďalší školský rok, o rok v septembri, už deti mohli túto škôlku navštevovať. Bude mať kapacitu 120 detí, o 40 detí viac, ako bolo doteraz," uviedol primátor. Ako dodal, deti, ktoré škôlku doposiaľ navštevovali, budú počas stavebných prác presunuté do iných materských škôl.



Mestské škôlky vo Zvolene v súčasnosti disponujú kapacitou pre približne 1260 detí. Podľa samosprávy by bolo potrebné miesta zvýšiť o približne 160, okrem výstavby novej škôlky realizuje v súčasnosti aj ďalšie dva projekty na rozšírenie kapacít MŠ. "Spolu sa nám podarilo získať z európskych peňazí viac ako tri milióny eur, aj prostredníctvom nich zabezpečíme viac ako 130 nových miest pre naše deti," dodal Maňka.