Zvolen začal s obnovou posledného pavilónu škôlky na Zlatom potoku

Zvolen 18. júla (TASR) - Mesto Zvolen začalo s rekonštrukciou pavilónu materskej školy Prachatická na sídlisku Zlatý potok. Stavba zo 70. rokov tak bude mať obnovený aj posledný, doteraz uzatvorený pavilón. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Ako uviedol, po sprístupnení obnovených priestorov vzrastie celková kapacita škôlky takmer o polovicu. "V súčasnosti ju navštevuje 96 detí, po novom ich bude o 44 viac. Budú to tiež moderné podmienky na vzdelávanie na oboch poschodiach pôvodného pavilónu," spresnil.



Vedúca odboru školstva zvolenského mestského úradu Zuzana Almáši Koreňová dodala, že v uplynulých dňoch začali s búracími prácami. "Pavilón prejde zateplením, budovaním nových podláh či elektroinštalácie i výmenou starých okien. Úplne prerobia umyvárne či toalety," vymenovala. Doplnila, že súčasťou projektu je tiež dodanie nového nábytku či elektroniky, ktorá bude pomáhať vzdelávaniu detí. Nový pavilón by mal byť podľa samosprávy zrekonštruovaný najneskôr v decembri.



Hovorca zdôraznil, že mesto tiež pripravuje zbúranie škôlky nad zvolenskou nemocnicou. Na jej mieste postaví novú, s väčším počtom miest. Rekonštrukciou a zvýšením kapacity by mala prejsť aj druhá škôlka na Zlatom potoku a s podobným krokom sa počíta aj v ďalších zvolenských škôlkach. Hlavným zdrojom financovania by mal byť plán obnovy.