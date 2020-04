Zvolen začína doručovať výmery miestnych daní, chcú to aj občania

Zvolen 23. apríla (TASR) - Mesto Zvolen začne v najbližších dňoch doručovať výmery na úhradu dane z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad. Aj keď úrad pôvodne pre obmedzenia z pandémie nového koronavírusu zvažoval odložiť doručenie výmerov na neskôr, stúpajúci počet žiadostí od obyvateľov vedenie mesta presvedčil, že tak urobia skôr.



„Uvažovali sme o doručovaní v máji alebo júni, keď by už snáď mohlo byť po obmedzeniach. Milo nás však prekvapili samotní obyvatelia, ktorí sa od začiatku apríla na nás obracajú s prosbou o možnosť splniť si svoj záväzok voči mestu,“ hovorí vedúca oddelenia miestnych daní zvolenského mestského úradu Katarína Markovičová.



Najväčší nápor žiadostí pritom prichádza na mestský úrad práve v posledných dvoch týždňoch. „Denne nám telefonujú desiatky ľudí, nájdu sa medzi nimi dokonca jednotlivci, ktorí možnosť zaplatiť daň vnímajú ako pomoc svojmu mestu v čase krízy," uviedla Markovičová.



V súčasnosti z mestského úradu odchádzajú prvé zásielky s informáciami o výške daní a možnostiach ich úhrady. Kým v minulosti boli doručované do vlastných rúk, tento rok to bude inak. „Z dôvodu obmedzenia osobného kontaktu sme nútení doručiť výmery do poštových schránok obyvateľov,“ objasňuje pracovníčka úradu. "Z rovnakého dôvodu prosíme ľudí, aby pri úhrade uprednostnili platbu cez internet pred osobnou návštevou niektorej z našich pokladní,“ dodáva.



Mesto je však pripravené aj na príjem hotovosti. Keďže na základe opatrení hlavného hygienika SR je samotný mestský úrad otvorený pre verejnosť iba tri hodiny denne, začiatkom mája bude zriadená ďalšia pokladňa. Zvolenčania ju nájdu v priestoroch Starej radnice, poplatky v nej môžu uhradiť od 4. mája v pondelok, utorok a štvrtok medzi 8.00 a 15.00 h, v stredu medzi 8.00 a 16.00 h a piatok medzi 8.00 a 14.30 h. Všetko za prísnych hygienických opatrení, ako je ochrana horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk či dvojmetrové odstupy.