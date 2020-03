Zvolen zatvára informačné centrum, MHD bude jazdiť ako cez prázdniny

Zvolen 13. marca (TASR) - Ďalšie opatrenia na zamedzenie možnému šíreniu nového koronavírusu v meste prijali v piatok členovia Krízového štábu mesta Zvolen. Zatvorené bude informačné centrum, obmedzená mestská hromadná doprava (MHD), k obmedzenejšiemu režimu prechádza aj pracovisko prvého kontaktu na mestskom úrade. Niektoré opatrenia sa zaviedli ihneď, iné nadobudnú platnosť od pondelka (16. 3.).



„Predovšetkým reagujeme na plošné obmedzenie času práce klientskych centier, ktoré ústredný krízový štáb stanovil na tri hodiny denne. U nás tak bude pracovisko prvého kontaktu otvorené v pondelok od 12.30 h do 15.30 h, v stredu od 13.30 h do 16.30 h, v utorok, vo štvrtok a v piatok medzi 9.00 h a 12.00 h. Mimo týchto hodín budú môcť Zvolenčania volať na pracovisko prvého kontaktu v hodinách, na ktoré boli zvyknutí,“ informovala o tom primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.



Naďalej platí predchádzajúce opatrenie, podľa ktorého aj počas spomenutých troch hodín zamestnanci osobne vybavia iba súrne a odôvodnené záležitosti. „Pri všetkom ostatnom sa na nás Zvolenčania môžu obrátiť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej pošty,“ dodala Balkovičová.



Odlišným prípadom je Informačné centrum mesta Zvolen sídliace v budove Starej radnice. Keďže je často navštevované verejnosťou, a to aj z radov zahraničných návštevníkov, z preventívnych dôvodov mesto pristúpilo k jeho uzatvoreniu. Informácie však ktokoľvek veľmi rýchlo a ľahko získa po telefóne.



Opatrenia sa dotknú aj cestovania v MHD. Dopravca potvrdil, že zabezpečuje rozsiahlejšiu dezinfekciu autobusov, novinkou je, že od pondelka budú premávať v tzv. prázdninovom režime. „Je potrebné obmedziť osobný kontakt viacerých jednotlivcov v uzavretých priestoroch, preto sme pristúpili aj k takémuto opatreniu. Chceme ním chrániť Zvolenčanov a návštevníkov mesta pred rizikom možnej nákazy,“ uviedla ďalej primátorka.



Štáb ďalej odporučil presunutie najbližšieho rokovania mestskej rady a tiež dočasné zrušenie rokovaní odborných komisií mestského zastupiteľstva. Nejasné zatiaľ ostáva rokovanie mestského zastupiteľstva naplánované na koniec marca. „Budeme pozorne sledovať situáciu a následne sa rozhodneme, či bude rokovanie zvolané. Poslancom aj verejnosti to, samozrejme, vopred oznámime,“ pripomenula Balkovičová.



Po tom, ako boli v piatok zavreté školy a škôlky, môže podľa primátorky vyvstať problém so zhromažďovaním detí v skupinách na detských ihriskách. „Je prirodzené, že deti sú neposedné a chcú ísť von, žiadam však rodičov, aby boli obozretní. Riziko možnej nákazy sa týmto spôsobom, pochopiteľne, zvyšuje,“ upozornila.



Mesto rovnako požiadalo páry, ktoré majú v najbližších dňoch naplánovaný sobáš, aby zvážili jeho presunutie na iný termín. V prípade pohrebov zase vyzvalo pozostalých, aby sa na nich zúčastňovala iba najbližšia rodina.



„Situácia je síce vážna, som si však istá, že ak naši obyvatelia budú dodržiavať odporúčania odborníkov či krízových štábov, zvládneme to,“ dodala zvolenská primátorka.