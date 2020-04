Zvolen zriadi pre osamelých seniorov linku psychologickej pomoci

Zvolen 8. apríla (TASR) – Mesto Zvolen prichádza v týchto dňoch s novou pomocou pre osamelých seniorov. Zriadi pre nich linku psychologickej pomoci. Osamelí ľudia, predovšetkým z radov starších Zvolenčanov, ju môžu využívať vždy v utorok a v piatok popoludní.



Linka je prednostne zameraná na poradenstvo a podporu v situáciách, keď človek ostal sám a v dôsledku mimoriadnych opatrení stratil aj najmenší kontakt so svojím okolím.



"Aj ja mám v rodine starkú, ktorá žije sama. Jej jediným väčším rozptýlením sú chvíle, keď ju s rodinou navštívime, čo je však v dnešnej situácii pre ňu priveľké riziko. A tak si aspoň voláme. V našom meste však žijú aj Zvolenčania, ktorí rodinu vôbec nemajú alebo s ňou postupne stratili kontakt. Možno prežívajú strach, možno smútok, či dokonca beznádej a nemajú sa komu zdôveriť. Som preto vďačná za ponuku od psychologičky Gabriely Zachovej, ktorá sa rozhodla pomôcť im ako dobrovoľníčka," uviedla primátorka Lenka Balkovičová.



"Pri rozhodovaní, ako môžem sama pomôcť v súčasnej mimoriadnej situácii, padla moja voľba ihneď na poradenstvo, psychologickú pomoc, podporu. A keďže situácia neumožňuje osobný rozhovor, oslovila som primátorku mesta s ponukou telefonickej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú," uviedla Zachová.



"Som rada, že sa podarilo doladiť všetky technické detaily tak, aby som od najbližšieho utorka mohla začať s telefonickými rozhovormi," dodala.



Mesto Zvolen už pre svojich seniorov zabezpečuje rozvoz rúšok, stravy či nákupov. Telefonické rozhovory so psychologičkou tak predstavujú ďalšie opatrenie, ktoré má pomôcť týmto ľuďom prekonať obdobie krízy čo možno najľahšie. Osamelí ľudia môžu volať na telefónne číslo 0948/874277. So svojimi starosťami sa môžu psychologičke zdôveriť od budúceho týždňa vždy v utorok a v piatok medzi 13:00 a 16:00.