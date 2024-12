Zvolenskú plaváreň pre zlý technický stav zatvorili

Zvolen 16. decembra (TASR) - Mestská plaváreň vo Zvolene je od pondelka na neurčitú dobu zatvorená. Informuje o tom samospráva s tým, že jej aktuálny technický stav nie je priaznivý a zodpovedá jej veku. Mestskí poslanci to zobrali na vedomie na svojom decembrovom rokovaní.



Revízia v priestoroch športoviska pripomína jej nevyhovujúci stav vo viacerých smeroch. Zvolenský parlament tejto téme venoval diskusiu, v ktorej zazneli rôzne názory, ako tento priestor pre ľudí zachrániť. Chceli tiež nájsť spôsob, ako plaváreň udržať v prevádzke, kým pod Pustým hradom začnú stavať novú. S návrhom o záchranu prišiel poslanec Miroslav Slížik. Uskutočnil totiž prieskum, cieľom ktorého bolo objektívne posúdiť aktuálny stav plavárne. "Snažím sa hľadať spôsob, ako zabezpečiť prevádzku a za nejakých okolností to urobiť tak, ako by mohla plaváreň fungovať, kým sa začne výstavba novej," povedal. Podľa neho, keď ju raz zatvoria, už ju mesto neotvorí. Primátor Vladimír Maňka podotkol, že mesto nechce, musí však plaváreň zatvoriť pre bezpečnosť a zdravie občanov.



Mestské zastupiteľstvo ho tak žiada, aby zabezpečil informáciu o odhadovaných nákladoch, ktoré je potrebné vynaložiť na opravu kúpeľov do začiatku výstavby nových. Zároveň poslanci schválili uskutočniť všetky potrebné kroky na zabezpečenie prevádzky plavárne do začiatku výstavby novej. Zhodli sa aj na tom, že chcú všetky opravy na odstránenie lokálnych nedostatkov na dne bazénového telesa.



Nová mestská plaváreň bude v najbližších rokoch vo Zvolene najväčším investičným projektom. Hlavný architekt mesta Peter Kašša objasnil, že autor umiestňuje novú halu plaveckého bazéna priamo na teréne. "Vyhneme sa tým budovaniu násypov či oporných múrov, čo znamená menej náročné a lacnejšie zakladanie stavby," vysvetlil s tým, že počítajú s vybudovaním zelenej strechy novej bazénovej haly i zelených terás po jej obvode. Projekt vznikne spojením súčasného objektu, v ktorom vznikne relaxačný bazén s vodnými atrakciami a úplne novej haly s plaveckým bazénom s dĺžkou 25 metrov.