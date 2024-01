Zvolenské školy v súčasnosti riešia otázku bezpečnosti vo svojej réžii

Zvolen 17. januára (TASR) - Zástupcovia zvolenských mestských škôl sa zatiaľ dozvedajú informácie o plánovanom bezpečnostnom audite a o možných výzvach iba z médií. Ak štát k týmto krokom pristúpi, avizujú zapojenie sa do spolupráce. Pre TASR to uviedol hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Dodal, že cieľom bude dosiahnuť ešte vyššiu mieru bezpečného prostredia pre svojich žiakov i zamestnancov. Mestské školy v súčasnosti riešia otázku bezpečnosti vo svojej réžii. Pripravení pomôcť sú aj mesto ako zriaďovateľ i mestská polícia. Hovorca tvrdí, že zvolenskí mestskí policajti sú napríklad ráno pri priechodoch pre chodcov a v prípade potreby prevádzajú žiakov frekventovanou dopravou. "Z hľadiska bezpečnosti je pritom podstatné, že sa nachádzajú v blízkosti škôl. V prípade potreby sa tak vedia do ich priestorov presunúť," objasnil s tým, že mesto tiež plánuje obnoviť činnosť občianskych hliadok. Ich úlohou bude dozerať na verejný poriadok aj v okolí škôl.



Čo sa týka opatrení v školách, všetky majú počas vyučovania obmedzený vstup do svojich priestorov. "Rodičia sú povinní čakať na dieťa pred vchodom, v prípade konzultácií sú učitelia neraz povinní prísť po návštevu na vrátnicu," spresnil. Hlavný vchod je otvorený iba v prípade, že má škola zabezpečenú kontrolu informátorom.



Spomenul, že viaceré školy majú elektronického vrátnika. Pre nedostatok finančných prostriedkov to však podľa hovorcu zatiaľ nie je samozrejmosťou v každej z nich. "Je to otázka nedostatku peňazí, ktorú zástupcovia škôl uvádzajú ako jednu z hlavných prekážok zavádzania ďalších bezpečnostných prvkov," vysvetlil. Niektoré školy postupne pristupujú k inštalácii či rozširovaniu kamerového systému, ktorý sníma vnútorné priestory a exteriér. "S tým sa však spájajú náklady. Problémom je neraz aj neochota rodičov akceptovať nastavené pravidlá, ako je napríklad zákaz vstupu do školy," zhrnul. Doplnil, že školy nacvičujú evakuáciu žiakov zo svojich priestorov a organizujú pre svojich zamestnancov školenia na zvládanie agresie.



Téma bezpečnosti v školách sa stala aktuálne diskutovanou po decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v centre Prahy.