Zvolen 5. januára (TASR) - Mestský úrad vo Zvolene je pre verejnosť zatvorený do 24. januára. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke s tým, že tak reaguje na zákaz vychádzania, ktorý prijala vláda. Zabrániť chcú šíreniu nového koronavírusu.



Mesto tiež pripomína, že v prípade závažnej a neodkladnej záležitosti je možné kontaktovať pracovisko prvého kontaktu na telefónnom čísle +421 45/53 03 111.



Samospráva poskytuje svoje služby obyvateľom výhradne prostredníctvom telefonických a mailových kontaktov. Stránkové hodiny mestského úradu sa napriek tomu nerušia, zamestnanci všetkých odborných útvarov ostávajú obyvateľom mesta k dispozícii od 9.00 do 15.00 h. Kontaktovať ich možno priamo na ich telefónnych číslach a mailových adresách uvedených na stránke mesta www.zvolen.sk.



V súvislosti s daňami je možné kontaktovať pracovníkov oddelenia miestnych daní na telefónnom čísle +421 45/53 03 283, a to každý pracovný deň medzi 9.00 a 15.00. Rovnako je možné na tento účel využiť e-mailovú adresu: dane@zvolen.sk.



V obmedzenom režime budú do 24. januára fungovať aj mestské úrady v Detve a v Hriňovej v Detvianskom okrese. Samosprávy to uvádzajú na svojich oficiálnych webstránkach. Na nej nájdu Detvania aj časy pre osobnú návštevu mestského úradu. „Obmedzený bude počet zamestnancov, pričom však bude riadne zabezpečený výkon nevyhnutných úkonov na matrike, evidencii obyvateľstva a podateľni,“ pripomína mesto Detva. Pracovníkov matriky je možné kontaktovať na číslach +421 45/37 00 404 alebo +421 45/37 00 412.



Mestský úrad v Hriňovej je pre verejnosť aj naďalej zatvorený do odvolania. Mesto poskytuje svoje služby obyvateľom výhradne prostredníctvom telefonických a mailových kontaktov. Úradníkov možno kontaktovať priamo na ich telefónnych číslach a mailových adresách uvedených na stránke mesta alebo na vstupných dverách do budovy úradu. V súvislosti s úhradou miestnych daní a poplatkov majú Hriňovčania využívať výlučne elektronické platby.