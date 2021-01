Zvolenský mestský úrad je pre verejnosť zatvorený do 7. februára

Zvolen 25. januára (TASR) – Mestský úrad vo Zvolene je pre verejnosť zatvorený do 7. februára. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke s tým, že tak reaguje na predĺžený zákaz vychádzania, ktorý prijala vláda. Zabrániť chcú šíreniu nového koronavírusu. Mesto tiež pripomína, že v prípade závažnej a neodkladnej záležitosti je možné kontaktovať pracovisko prvého kontaktu na telefónnom čísle +421 45/53 03 111.



Samospráva poskytuje svoje služby obyvateľom výhradne prostredníctvom telefonických a mailových kontaktov. Stránkové hodiny mestského úradu sa napriek tomu nerušia, zamestnanci všetkých odborných útvarov ostávajú obyvateľom mesta k dispozícii od 9:00 do 15:00. Kontaktovať ich možno priamo na ich telefónnych číslach a mailových adresách uvedených na stránke mesta www.zvolen.sk.



V súvislosti s daňami je možné kontaktovať pracovníkov oddelenia miestnych daní na telefónnom čísle +421 45/53 03 283, a to každý pracovný deň medzi 9:00 a 15:00. Rovnako je možné na tento účel využiť e-mailovú adresu: dane@zvolen.sk.