Minerálny prameň pri stanici vo Zvolene bude mať nový vzhľad

Zvolen 11. júna (TASR) - Minerálny prameň pri železničnej stanici vo Zvolene bude mať nový vzhľad. Pre práce ho od 12. do 21. júna odstavia. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že jeho súčasná konštrukcia je poruchová a oprava technicky náročná, pretože k miestu nie je ľahký prístup. "Z päty konštrukcie vyteká voda, v dôsledku čoho nateká na podlahu. Priestor prameňa prešiel v uplynulých rokoch obnovou, fontánka, z ktorej tečie medokýš, však zostala pôvodná," objasnil vedúci odboru výstavby a životného prostredia zvolenského mestského úradu Maroš Hrádela.



Podľa mesta voda neustále vyteká na podlahu a nedokážu tak priestor udržať čistý. Navrhli preto nové technické riešenie, ako by mal nadzemný stojan vyzerať. "Je celý z nerezu. Na jeho vrchu budú inštalačné dvierka, ktorými sa v prípade potreby ďalších opráv a údržby dostaneme bez problémov do vnútra. Prameň minerálnej vody zachytí nádržka v tvare malého umývadla," opísal Hrádela navrhovaný systém. Investícia bude vo výške 5000 eur.



Mesto dá zároveň urobiť rozbor minerálnej vody, údaje o jej presnom zložení budú na informačnej tabuľke na pripravovanej konštrukcii.



Prameň vyteká na zvolenskej stanici od roku 1958, keď v týchto miestach robili geologický prieskum pred výstavbou novej železničnej stanice. Až do obnovy v roku 2016 bol priestor v stave z roku 1977, keď okolie prameňa zrekonštruovali a postavili aj stojan na prítok minerálky.