Vo Zvolene sa v náhradnom termíne začína tradičný jesenný jarmok

Zvolen 20. septembra (TASR) - Na námestí vo Zvolene sa v piatok v náhradnom termíne začína tradičný jesenný jarmok. Pôvodne malo byť kultúrne podujatie minulý týždeň, pre nepriaznivé predpovede počasia ho však samospráva posunula. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že akcia bude do soboty (21. 9.).



Primátor Zvolena Vladimír Maňka uviedol, že 30 predajcov pre zmenu termínu odrieklo účasť, podarilo sa však získať 40 nových. "Celkovo môžeme počítať s približne 200 stánkami. Aj počasie má byť priaznivé," zhrnul.



Počas akcie sú na námestí dopravné obmedzenia. Vylúčenie dopravy z Námestia SNP je v úseku od Kostola svätej Alžbety po Študentskú ulicu. Ďalej to je z Námestia slobody v úseku od budovy mestského úradu po Námestie SNP. Obmedzenia sú v piatok od 5.00 h do soboty do 24.00 h. Mesto pripomína, že obchádzkové trasy sú vyznačené dopravnými značkami. Dopravu vrátane mestskej hromadnej dopravy presmerovali na Ulicu Milana Rastislava Štefánika.



Návštevníkov čaká počas dvoch septembrových dní zábava na námestí do 23.00 h. Sprievodnou aktivitou v rámci jarmoku bude vystúpenie hudobnej skupiny, kolotoče nájdu záujemcovia v Hlbinách.



Krízový štáb zvolal primátor minulý týždeň na základe výstrahy meteorológov pre piatok a sobotu (13. - 14. 9.). "Rozhodnutie o preložení jarmoku nebolo jednoduché. Vieme, že je obľúbeným podujatím Zvolenčanov, rozhodli sa preto nezrušiť ho úplne a presunúť ho," vysvetlil.