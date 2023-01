Na Nový rok vo Zvolene ošetrili na urgentnom príjme 75 pacientov

Zvolen 2. januára (TASR) – Vianočnú službu na urgentnom príjme zvolenskej nemocnice hodnotia zdravotníci v porovnaní s novoročnou ako horšiu. Na Nový rok (1. 1.) ošetrili spolu 75 pacientov, na Vianoce (24. 12.) to bolo 81. TASR to potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že z celkového počtu bolo na Nový rok 26 pacientov na internom urgentnom príjme, 37 na chirurgickom a 12 ľudí na neurologickom. Na Silvestra (31. 12.) ošetrili na urgentnom príjme spolu 78 pacientov, z toho 35 na internom. "Boli to prevažne pacienti, ktorí neboli indikovaní na ošetrenia na urgentnom príjme," podotkla hovorkyňa.



Najčastejšie diagnózy na internom urgentnom príjme boli podľa nej tráviace ťažkosti, bolesti na hrudi, embólia a aj ochorenie COVID-19. "Na neurologickom urgentnom príjme to boli diagnózy vertigo, bolesti hlavy, bolesť chrbta vyžarujúca do nohy a cievne mozgové príhody," spresnila. Dodala, že na chirurgickom urgentnom príjme zdravotníci riešili hlavne vyvrtnutia, zlomeniny, rany na šitie a náhle brušné príhody. "Sviatky však nezmenili počet pacientov a zdravotníci prakticky pracovali ako počas bežnej prevádzky," ukončila.