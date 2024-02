Na cintoríne Záhrada spomienok vo Zvolene bolo vlani 20 uložení popola

Zvolen 4. februára (TASR) - Na prírodnom cintoríne Záhrada spomienok vo Zvolene bolo vlani 20 uložení popola. Bolo to menej ako v roku 2022, keď ich zaznamenali 32. Pre TASR to uviedla správkyňa Záhrady spomienok Andrea Uherková.



Podľa nej je možné, že v roku 2022 sa rozhodli uložiť popol viaceré rodiny, ktoré tak neurobili v predchádzajúcich rokoch počas pandémie nového koronavírusu. "Vtedy sa nepodarilo stretnúť vo väčšom kruhu a rozlúčok sme preto mali menej," objasnila. Prvý kostrový prírodný pohreb v záhrade bol v januári 2023 a po zvyšok roka taký nemali. Ďalší bol v januári tohto roka. Vlani mali aj letnú rozlúčku s rakvou, ktorú následne pohrebná služba odviezla na kremáciu. "Záhrada spomienok v tomto prípade slúžila len ako obradný priestor, kde sa mohli pozostalí rozlúčiť so zosnulým podľa svojich prianí pod korunami stromov," spresnila.



Dodala, že prírodný cintorín má k dispozícii ešte niekoľko desiatok miest pre urny. Sú najmä v záhonoch s okrasnými trávami i v extenzívnom lúčnom trávniku. "Počas roka plánujeme väčšiu úpravu jedného záhona, vďaka čomu by mali vzniknúť asi tri desiatky nových miest pre urny," informovala.



Vlani bola v záhrade aj tradičná Dušičková slávnosť, kde môžu prísť všetci ľudia. "Mnohí z nich tu nemajú pochovaného nikoho blízkeho, len sa sem prišli prejsť a pozrieť sa, ako inak môže vyzerať cintorín," ukončila.



Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Vo vyhradenej časti zvolenského cintorína sa pochováva v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Obrady poslednej rozlúčky môžu byť civilné, ako aj cirkevné a bývajú pod šírym nebom. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. Klasické náhrobky, umelé kvety a ani kahance pri nich návštevníci nenájdu.