Na Pustom hrade trvá 34. sezóna archeologického výskumu a obnovy
Autor TASR
Zvolen 23. septembra (TASR) - Na Pustom hrade nad Zvolenom naďalej trvá 34. sezóna archeologického výskumu a obnovy. V uplynulých dňoch pokračoval na vrcholovej plošine, kde boli sondy aj v súvislosti s plánovaným investičným projektom. TASR o tom informoval vedúci výskumu Ján Beljak s tým, že výskum bude trvať do konca októbra.
Dodal, že v sondách našli podľa neho zaujímavý archeologický nález. „Je to hrot šípu mongolského typu. Zrejme pochádza z roku 1241, keď Tatári vpadli do strednej Európy,“ objasnil s tým, že robili aj archeologické sondy pri východnej línii opevnenia Horného hradu. Zdôraznil, že boli bohaté na archeologické nálezy. Okrem stredovekej keramiky našli ďalšie hroty šípov i bohatý súbor keramiky a bronzové ihlice z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Ďalšie archeologické sondy boli aj v takzvanej koniarni, ktorú skúmali už v 90. rokoch. Pre modernejšie technológie však v súčasnosti tento priestor opäť preskúmali. Z tohto objektu pochádza zlatý prsteň so zafírom a tento rok v ňom našli už ďalší strieborný a mosadzný prsteň. V exteriéri paláca robili ďalšiu archeologickú sondu, cieľom bolo overiť nálezovú situáciu pri kontakte hradného paláca a koniarne. „Opäť to súvisí s plánovaným projektom, tadiaľto majú viesť inžinierske siete napájajúce hradný palác na energiu,“ zdôraznil s tým, že tam objavili zásyp kamenného valu, kde nálezy pochádzajú predovšetkým z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Okrem archeologického výskumu boli na Pustom hrade aj stavebné práce. „Tento rok obnovili objekt priečnej hradby, jej západnú časť aj s unikátnym okienkom, ktoré tam je zachované,“ povedal.
Výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen, letnú školu archeológie podporil grantom Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Organizuje ju Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Stavebné konzervačné práce podporuje grant Ministerstva kultúry SR.
Mesto Zvolen získalo 1,3 milióna eur z regionálnych eurofondov v rámci Integrovanej územnej stratégie BBSK na projekt, ktorý pretvorí Pustý hrad na plnohodnotný cieľ kultúrneho turizmu.
