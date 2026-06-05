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Zvolen: Na sídlisku Zlatý potok otvorili obnovený športový areál
Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726.000 eur z Fondu na podporu športu.
Autor TASR
Zvolen 5. júna (TASR) - Mesto Zvolen v piatok slávnostne otvorilo zrekonštruovaný športový areál pri Základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Priestor po kompletnej rekonštrukcii odovzdali do užívania po takmer dvoch rokoch prác. TASR o tom informoval vedúci stavby Daniel Kohút.
Spresnil, že základom nového štadióna je bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov. Doplnili ho aj o ďalšie sektory. Je to napríklad priestor na krátke behy, skok do diaľky, vrh guľou i na skok do výšky. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska a úprava spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú východne od telocvične. Výsledkom prác je podľa neho aj parkovisko s 18 parkovacími miestami, nové oplotenie areálu i lavičky na sedenie.
Riaditeľ základnej školy Ondrej Kanka uviedol, že v minulosti športové ihrisko bolo. Ako však išiel čas, ostalo zničené. V súčasnosti nový areál víta, pretože pre deti zo školy to bude v súvislosti s pohybom veľká zmena.
V programe je počas celého dňa pre záujemcov prehliadka areálu. Popoludní dostávajú priestor športové kluby a ukážky atletických aktivít, naplánovali aj hudobný koncert pod holým nebom.
Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726.000 eur z Fondu na podporu športu. Celkové náklady na jeho vybudovanie mali byť pôvodne 1,2 milióna eur, zvýšili sa však o práce navyše, ktoré súviseli so sanáciou zosunutého svahu. Stavebné práce sa začali v lete v roku 2024, neskôr mesto požiadalo o refundáciu časti peňazí prostredníctvom dotácie z Fondu na podporu športu.
Obnovu areálu komplikoval zosuv svahu. Svahovú deformáciu ihriska zistili pri dennej obhliadke. Geotechnik tak navrhol stabilizovanie havarijného stavu. Na jeho zmiernenie napríklad zeminu namiesto uskladnenia v areáli odviezli na skládku, aby svah odľahčili.
Spresnil, že základom nového štadióna je bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov. Doplnili ho aj o ďalšie sektory. Je to napríklad priestor na krátke behy, skok do diaľky, vrh guľou i na skok do výšky. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska a úprava spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú východne od telocvične. Výsledkom prác je podľa neho aj parkovisko s 18 parkovacími miestami, nové oplotenie areálu i lavičky na sedenie.
Riaditeľ základnej školy Ondrej Kanka uviedol, že v minulosti športové ihrisko bolo. Ako však išiel čas, ostalo zničené. V súčasnosti nový areál víta, pretože pre deti zo školy to bude v súvislosti s pohybom veľká zmena.
V programe je počas celého dňa pre záujemcov prehliadka areálu. Popoludní dostávajú priestor športové kluby a ukážky atletických aktivít, naplánovali aj hudobný koncert pod holým nebom.
Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726.000 eur z Fondu na podporu športu. Celkové náklady na jeho vybudovanie mali byť pôvodne 1,2 milióna eur, zvýšili sa však o práce navyše, ktoré súviseli so sanáciou zosunutého svahu. Stavebné práce sa začali v lete v roku 2024, neskôr mesto požiadalo o refundáciu časti peňazí prostredníctvom dotácie z Fondu na podporu športu.
Obnovu areálu komplikoval zosuv svahu. Svahovú deformáciu ihriska zistili pri dennej obhliadke. Geotechnik tak navrhol stabilizovanie havarijného stavu. Na jeho zmiernenie napríklad zeminu namiesto uskladnenia v areáli odviezli na skládku, aby svah odľahčili.