Na streche autobusovej stanice vo Zvolene bude záchytné parkovisko

Zvolen 19. februára (TASR) - Strecha autobusovej stanice vo Zvolene bude mať nové využitie. Mesto ju premení na záchytné parkovisko. Záhradu na zachytávanie dažďovej vody však zachovajú a čiastočne rozšíria. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.



Dodala, že na streche po novom zaparkuje 52 vozidiel, vjazd na strešné parkovisko bude od Technickej univerzity vo Zvolene. "Projekt predpokladá investíciu 680.000 eur, mesto ho bude financovať z eurofondov," objasnila s tým, že nové parkovacie miesta chcú kolaudovať najneskôr v budúcom roku.



Mesto zároveň hľadá investorov na plánovanú rozsiahlu prestavbu autobusovej stanice. O jej budúcom vzhľade má predstavu, detailná architektúra aj finančné náklady však vzídu z projektovej dokumentácie. Víziou je, aby priestor pre cestujúcich kompletne zmenil svoj ráz. Samospráva však pripúšťa, že rekonštrukcia by si vyžiadala dlhší čas, ako je jedno volebné obdobie. "Nie je to projekt, ktorý by sme dokázali financovať z rozpočtu mesta a eurofondy naň tiež využiť nemôžeme. Bez pomoci investičných partnerov taký projekt nezvládneme," zdôraznil primátor Vladimír Maňka. Podľa neho vedenie mesta rokuje s takými, ktorí by sa mohli podieľať na financovaní obnovy.



Hlavný architekt mesta Peter Kašša spomenul, že súčasná autobusová budova má malú kapacitu, nemá žiadne doplnkové služby a nie je otvorená nepretržite. "Neposkytuje žiadnu možnosť zmysluplnejšie tráviť čas pri čakaní na autobusový spoj," reagoval.



Samospráva by chcela, aby dopravnú autobusovú budovu a objekt s nástupišťami nahradil ucelený dvojpodlažný komplex. Na prízemí by okrem nástupných plôch pre autobusy mohla byť vstupná hala pre cestujúcich. Na ňu by mohla nadväzovať sekcia prevádzok rýchleho občerstvenia. V pláne je tiež podzemná chodba v suteréne nového autobusového komplexu, ktorá by prepojila autobusovú a železničnú stanicu.