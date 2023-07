Na Západe vo Zvolene bude možné v noci parkovať pri supermarkete

Zvolen 26. júla (TASR) - Rozšírenie možnosti parkovania na najväčšom zvolenskom sídlisku Západ vyriešilo mesto dohodou s tamojším obchodným reťazcom. Dohoda umožní sprístupniť časť parkoviska pri supermarkete a verejnosť tak bude môcť na parkovisku bezplatne parkovať v čase mimo otváracích hodín obchodu. Pôjde hlavne o večerné a nočné hodiny.



"Od pondelka (31. 7.) tak môžu obyvatelia a návštevníci sídliska parkovať na 114 parkovacích miestach vo večerných a nočných hodinách bez obmedzenia," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Ľubomíra Honíšková.



V pondelok až piatok bude parkovisko otvorené od 20.00 do 7.00 h nasledujúceho dňa, v sobotu od 20.00 do 8.00 h a v nedeľu od 19.00 do 7.00 h.



Mesto sa v rámci dohody o spolupráci zaviazalo k tomu, že na vlastné náklady zabezpečí starostlivosť o parkovisko v rámci zimnej aj letnej údržby.



Podľa Honíškovej je tento krok len jedným z mnohých, na ktorých zvolenský magistrát v súvislosti s parkovacou politikou aktuálne pracuje. Už na jar budúceho roku by malo byť účinné nové všeobecné záväzné nariadenie mesta o parkovaní. "V súčasnosti pripravujeme komplexný pilotný dopravný projekt, ktorý občanom prinesie nové parkovacie miesta a prepracovanejšiu reguláciu. Základom je pasportizácia miestnych komunikácií, ktorá nám ukáže reálny stav ciest, chodníkov i parkovacích miest. Hotová by mala byť ešte v tomto roku. Na jej základoch môžeme presnejšie a efektívnejšie naplánovať všetky potrebné zmeny," vyjadril sa zvolenský viceprimátor Miroslav Kusein. Dodal, že v rámci pilotného projektu sa venujú najprv širšiemu centru mesta a sídlisku Západ, bezprostredne budú práce nasledovať aj v častiach Sekier, Zlatý potok, Podborová či Balkán.



Parkovací systém prebralo mesto Zvolen pod vlastnú správu od spoločnosti EEI od júla roku 2021. Výnosy z úhrad za parkovanie sa používajú na krytie nákladov súvisiacich s prevádzkou, rovnako ako aj na opravu, servis i údržbu zariadení a systému či budovanie parkovacej infraštruktúry aj v súvislosti so zavádzaním inovatívnych a smart riešení.