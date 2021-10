Na zvolenskej ZŠ začínajú realizovať projekt na rozvoj talentu detí

Zvolen 11. októbra (TASR) – Priestor na rozvoj digitálnych a mäkkých zručností, podnikavosti a svojho talentu získajú žiaci druhého stupňa Základnej školy na Ulici. P. Jilemnického 1 vo Zvolene vďaka trojročnému programu Nadácie Pontis s názvom Budúcnosť INAK.



Jeho vyvrcholením je spracovanie vlastného nápadu na riešenie problémov, ktoré deti okolo seba vnímajú. Zvolenská škola je po Trnave iba druhou na Slovensku, kde sa tieto vzdelávacie aktivity realizujú.



„V modernom coworkingovom priestore získavajú deti kompetencie potrebné na život v 21. storočí, akými sú digitálna gramotnosť, tímová spolupráca, kreativita. Dôležitou súčasťou je aj vytvorenie vlastnej sociálnej inovácie, teda aktivity, ktorá prinesie riešenie problému v ich okolí či regióne,“ uviedla pre TASR výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.



„Na programe Budúcnosť INAK ma oslovila práve jeho jedinečnosť, vedenie zo strany mentorov aj moderné technické vybavenie, ktorým bude priestor disponovať,“ hovorí vedúca odboru školstva mesta Zvolen Zuzana Almáši Koreňová.



Sídlo inovatívneho klubu vzniklo na základnej škole, ktorú navštevuje vyšší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Naším cieľom je komunikovať deťom, že existujú rôzne možnosti, ktoré môžu vo svojom živote využiť, a to bez ohľadu na zázemie, z ktorého pochádzajú,“ vysvetľuje Kolesárová.



Do zvolenského centra sa momentálne uskutočňuje nábor účastníkov. Žiaci zo ZŠ navštevujú vzhľadom na pandemickú situáciu priestor po triedach. Deti sa medzi ročníkmi miešať nebudú, so spolužiakmi budú aj zaradení do programu. Sprevádzať ich bude programový koordinátor z Nadácie Pontis, vyškolení mentori – študenti vysokej školy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a aj ľudia z občianskych združení a firiem z regiónu.



Dlhodobým cieľom programu je šíriť sa do čo najviac škôl na Slovensku.