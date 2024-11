Maňka: Najväčším investičným projektom vo Zvolene bude plaváreň

Zvolen 27. novembra (TASR) - Najväčším investičným projektom vo Zvolene bude v najbližších rokoch nová mestská plaváreň. Počas stretnutia s miestnymi podnikateľmi a zamestnávateľmi to v stredu povedal primátor Vladimír Maňka. Informoval, že so stavebnými prácami by chceli začať ešte v tomto volebnom období.



Dodal, že v decembri podpisujú zmluvu na projekt s novým zhotoviteľom, keďže podoba novej zvolenskej plavárne sa mení. Autor víťazného návrhu totiž odstúpil od spolupráce. Mesto tak rokuje s jedným z architektonických ateliérov, ktorý bol druhý v poradí. Podľa primátora potrebujú postupovať čo najrýchlejšie, aby nestratili možnosť využiť na financovanie výstavby eurofondy.



Hlavný architekt mesta Peter Kašša objasnil, že autor umiestňuje novú halu plaveckého bazéna priamo na teréne. "Vyhneme sa tým budovaniu násypov či oporných múrov, čo znamená menej náročné a lacnejšie zakladanie stavby," vysvetlil s tým, že v novom návrhu počítajú s vybudovaním zelenej strechy novej bazénovej haly i zelených terás po jej obvode. Doplnil, že parkovanie je zabezpečené po oboch stranách pôvodnej budovy a autora žiadajú dopracovať len niekoľko detailov. Projekt vznikne spojením súčasného objektu, v ktorom vznikne relaxačný bazén s vodnými atrakciami a úplne novej haly s plaveckým bazénom s dĺžkou 25 metrov.



Primátor v stredu prezentoval aj ďalšie veľké projekty, ktoré v objeme viac ako 40 miliónov eur pod Pustým hradom pripravujú. Podľa neho ich vo väčšine prípadov chcú financovať z európskych zdrojov alebo z Environmentálneho fondu. Jedným z nich sú práce na Borovej hore. "V budúcom roku chceme urobiť súťaž na zhotoviteľa a uskutočniť aj práce," reagoval s tým, že trvať by mali šesť až sedem mesiacov. Areál chce mesto premeniť na moderné oddychové miesto, plniť by malo úlohou malého parku. Do zničeného objektu tak mieri po dlhých rokoch prvá výraznejšia investícia. Pribudnúť majú aj lavičky, verejné osvetlenie a vyhliadková terasa.