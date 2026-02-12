< sekcia Regióny
Zvolen: Najviac inváznych rastlín je na neudržiavaných pozemkoch
Invázne druhy z pohľadu ochrany prírody najčastejšie zasahujú do brehových porastov a mokraďových spoločenstiev.
Autor TASR
Zvolen 12. februára (TASR) - Najviac inváznych rastlín vo Zvolene je na menej udržiavaných alebo vôbec neudržiavaných pozemkoch. Sú to napríklad Bariny, Lanice, nachádzajú sa aj na brehoch Hrona, či na zatiaľ neobsadených stavebných pozemkoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
Dodala, že invázne druhy z pohľadu ochrany prírody najčastejšie zasahujú do brehových porastov a mokraďových spoločenstiev. Potláčajú tým rozmanitosť a biodiverzitu pôvodných druhov. „Vo Zvolene sa vyskytujú z bylín hlavne zlatobyľ, pohánkovec a netýkavka žliazkatá. Z drevín sú to pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňolistý,“ objasnila. Spomenula, že výskyt iných druhov nemajú v katastrálnych územiach mesta zatiaľ zaznamenaný.
Ako ďalej uviedla, invázne rastliny je povinný odstraňovať vlastník pozemku. Na mestských pozemkoch ich tak odstraňujú zamestnanci odboru životného prostredia zo Strediska komunálnych služieb. Väčšinu druhov dokážu odstrániť kosením, pohánkovec je však podľa samosprávy špecifický a odstraňujú ho chemickým postrekom. „Je všeobecne známe, že aj pastva úžitkových zvierat na plochách s inváznymi rastlinami sa považuje za vhodný spôsob eliminácie,“ konštatovala s tým, že v rámci mesta však tento spôsob nevyužívajú.
Samospráva pripomína, že z pohľadu vplyvu na človeka je zlatobyľ alergén. „Zo zdravotného hľadiska je však pre človeka nebezpečný najmä boľševník obrovský, ktorý spôsobuje kožnú alergiu,“ reagovala hovorkyňa. Jeho výskyt však v katastroch Zvolena podľa nej nemajú zaznamenaný.
V prípade súkromných pozemkov platí, že výzvy zasiela mesto vlastníkom každoročne podľa zistení v teréne. V rokoch 2024 a 2025 vyzvali 55 vlastníkov súkromných pozemkov prevažne právnických osôb, aby invázne rastliny odstránili. „Z nich približne jedna desatina výzvu a upozornenie poslúchne,“ zhrnula Pšenáková. Ak rastliny neodstránia, mesto zistenia postúpi na vyšší správny orgán ochrany prírody, ktorým je Okresný úrad vo Zvolene alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia. Mesto zo zákona nemá kompetenciu vlastníkov súkromných pozemkov sankcionovať.
