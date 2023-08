Národný výstup na Pustý hrad odštartuje v septembri

Zvolen 23. augusta (TASR) - Tradičným pozdravom účastníkov Cyklojazdy histórie odštartuje vo Zvolene 31. ročník turistického a vlastivedného podujatia Národný výstup na Pustý hrad. Ako informuje samospráva na svojej oficiálnej webstránke, podujatie bude 2. septembra.



Na návštevníkov počas dňa čaká vystúpenie sokoliarov, historická lukostreľba i hudobné vystúpenia. "Otvorenie výstupu sa začne o 8.00 h v Parku Ľudovíta Štúra. Po ňom budú mať ľudia dostatok času presunúť sa na hrad, kde sa hlavný program začína od 10.00 h," uviedla vedúca odboru rozvoja mesta Juliana Kochlicová Ištóková.



Sprievodnými aktivitami bude výstava archeologických nálezov z tohto roka. "Účastníci podujatia dostanú spomienkový predmet, repliku zdobeného praslenu, ktorý bol pôvodne vyrobený zo zvieracej kosti. Využívali ho ako závažie pri pradení, aby sa vlna rovnomerne zakrúcala požadovaným smerom pri tvorbe priadze," objasnil archeológ Ján Beljak s tým, že na hrade ho objavili v roku 2019. Dodal, že nález je starý okolo 3000 rokov. Pochádza z obdobia mladšej až neskorej doby bronzovej, keď bolo na vrchole kopca rozsiahle hradisko.



Aj posledným ročníkom akcie dominovali predmety objavené pri archeologickom výskume. "V roku 2020 to bola rukoväť dýky zo slonoviny s plasticky stvárneným motívom pasovania do rytierskeho stavu, v roku 2021 zas mušľa spojená s púťou do severošpanielskeho mesta Santiago de Compostela," priblížil Branislav Mikšík z tlačového oddelenia mesta.



Samospráva pripomína, že záujemcovia sa tiež budú môcť zúčastniť na prehliadke hradu s odborným výkladom. Pripravené budú aj hry a remeselné dielne pre deti, razba mincí i knižný stan Matice slovenskej. Pre návštevníkov so zníženou mobilitou bude k dispozícii kyvadlová doprava, premávať bude od zvolenského mestského úradu. Návštevu podujatia je možné spojiť s výstupom na Pustý hrad, ktorý trvá z parkoviska pri zimnom štadióne približne 40 minút a vedie po náučnom chodníku.



Pustý hrad vo Zvolene je národná kultúrna pamiatka a významná historická lokalita, ktorá patrí medzi turistické miesta v regióne. Cieľom podujatí je predstaviť verejnosti históriu a význam Pustého hradu, ktorý je súčasťou tematickej kultúrnej trasy Pohronská hradná cesta.